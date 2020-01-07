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Названо головне слово 2010-х

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Названо головне слово 2010-х - фото 1

Нейтральний займенник, який використовується для позначення людини без вказівки на його гендер, визнано головним словом минулого десятиліття. Так вирішили лінгвісти з Асоціації американських діалектів.

Рішення щодо нейтрального займенника "вони" було прийнято 3 січня. За словами експертів, так вони відреагували на тенденцію називати всіх людей множинним займенником третьої особи – замість "він" чи "вона". Також Асоціація похвалила недавню практику не тільки представлятися в листуванні своїм ім'ям, а й вказувати займенники, якими людина просить називати себе: наприклад, "вона/її".

І ще: Газета Financial Times назвала слово року

Названо головне слово 2010-х - фото 378585

За титул слова десятиліття змагалися також наступні претенденти:

  • #BlackLivesMatter – хештег, який використовувався в кампанії протесту проти дискримінації афроамериканців;
  • "Клімат" – слово, яке показує інтерес до екології;
  • #MeToo – хештег і однойменного руху, що виступає проти сексуального насильства.

Займенник "вони" було відзначено не тільки Асоціацією американських діалектів. У грудні словник Merriam-Webster назвав його словом 2019 року.

Читайте також: Слово року за версією словника сучасної української мови: до чого тут Кличко

Джерело: theguardian
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