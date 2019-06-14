ЗНО 2019: з'явилися результати тестів з української мови, математики і фізики

Український центр оцінювання якості освіти оголосив результати зовнішнього оцінювання (ЗНО) з трьох предметів. Дізнайтеся, які ж бали ви отримали за тестування з української мови та літератури, математики та фізики.

В особистому кабінеті вступників з'явилася інформація про результати ЗНО 2019. Ці конкурсні бали будуть використані під час вступної кампанії, а також як оцінки за державну підсумкову атестацію.

Тут більше: Вхід в особистий кабінет учасника ЗНО 2019

Результати зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета визначаються за:

рейтинговою шкалою 100 – 200 балів: для всіх учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг "склав/не склав";

критеріальною шкалою 1 –12 балів: для учасників зовнішнього оцінювання з-поміж випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які вибрали цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі зовнішнього оцінювання.

14 червня стали відомі результати тестування з трьох предметів. Підсумки ЗНО з іноземних мов та біології з'являться до 20 червня, а оцінки з історії України, географії, хімії опублікують до 25 червня.

Дізнатися результати ЗНО з усіх предметів можна тут

РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З УКРМОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Тест з української мови і літератури відбувся 23 травня 2019 року та містив 58 завдань, за правильне виконання яких учасник мав можливість отримати 104 тестових бали. Мовний блок тесту, виконання завдань якого буде зараховано як ДПА з української мови, містив 34 завдання, за правильне виконання яких можна було отримати 68 тестових балів. Тестові роботи всіх учасників тестування вже перевірені, а результати тестування розміщені на інформаційних сторінках абітурієнтів.

Пороговий бал "склав/не склав" тесту ЗНО з української мови та літератури встановлений на рівні 23 тестових балів. Адаптивний поріг для осіб з особливими (мовними) освітніми потребами встановлений на рівні 14 балів.

Усі учасники, які подолали визначений експертами бар’єр, отримали рейтингову оцінку, що визначена за шкалою 100-200 балів. Отриманий результат тестування учасники ЗНО зможуть використовувати під час вступної кампанії до закладів вищої освіти.

У випадку сумнівів щодо об'єктивності визначених результатів учасник тестування має право подати апеляційну заяву, надіславши її поштою на адресу Українського центру оцінювання якості освіти протягом 5 календарних днів з моменту оголошення результатів.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З МАТЕМАТИКИ

Тест з математики містив 33 завдання, за правильне виконання яких учасник мав можливість отримати 62 тестових бали. Пороговий бал для ЗНО з математики встановлений на рівні 11 тестових балів. Результати абітурієнтів також опубліковані в особистих кабінетах вступників.

Учасники тестування 2019 року зможуть ознайомитись зі скан-копіями своїх бланків відповідей, які будуть розміщені на інформаційних сторінках до 17 червня.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО 2019 З ФІЗИКИ

Тест з фізики містив 38 завдань, за правильне виконання яких учасник мав можливість отримати 60 тестових балів. Прохідний бал встановлений на рівні 13 тестових балів.

Читайте також: Вступна кампанія 2019: терміни подачі заяві зміни в конкурсі