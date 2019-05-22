ЗНО 2019: вхід в особистий кабінет учасника та інформація про тести

Особистий кабінет учасника ЗНО дозволяє абітурієнтам відстежувати інформацію про тестування. Дізнайтеся, як отримати доступ до кабінету.

На індивідуальній сторінці вступника будуть опубліковані результати тестування. Для цього потрібно зайти до свого кабінету на сайті, ввівши номер свого сертифікату та пін-код (ця інформація вказана на картці сертифіката ЗНО). Результати з усіх предметів оголосять до 25 червня.

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На персональній сторінці абітурієнти мають доступ важливої інформації на кожному етапі проведення ЗНО – до результатів тестування, є інформація про дату, час, місце тестування, є запрошення-перепустка.

Отримати доступ до персональної сторінки можна за номером сертифіката про реєстрацію для участі в ЗНО та пін-кодом, зазначеним в ньому.

Інформаційна сторінка учасника – тут.

До теми: Результати ЗНО 2019: дати, коли оголосять бали з різних предметів