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Вступна кампанія 2019: терміни подачі заяв, зміни в конкурсі і результати вступу
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Скласти ЗНО – це лише півсправи. Потрібно ще подати документи та пройти конкурсний відбір. Всі деталі про вступну кампанію у 2019 році, нововведення для абітурієнтів, дати подання сертифікатів – читайте далі у статті!
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Терміни подачі заяв
Основна вступна кампанія 2019 буде проведена в компактніші строки, ніж було раніше. Електронні кабінети можна зареєструвати з 1 липня й до кінця літа, щоб їх могли використовувати вступники на заочну форму.
10 липня стартує прийом заяв та документів від вступників.
16 липня о 18.00 закінчується час подання документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.
22 липня о 18.00 закінчується час подання документів для осіб, які вступають тільки за результатами ЗНО.
Нові зміни в конкурсі при вступі
При вступі на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) будуть приймати сертифікати ЗНО за 2017, 2018 та 2019 роки. Бали з англійської, французької, німецької та іспанської мов не враховуються. З іноземних мов будуть зараховувати сертифікати за 2018 та 2019 роки. Вступник може подати сертифікати в будь-якій зручній для нього комбінації.
Змінилися терміни проведення творчих конкурсів. Творчі конкурси тепер можна складати у кількох університетах й вони відбуватимуться 1-10 липня, тобто до початку приймання заяв. Буде друга хвиля творчих конкурсів 11-22 липня, проте лише для тих, хто бажає навчатися на контракті.
Передбачене першочергове зарахування. Абітурієнти у медичні та педагогічні ВНЗ, які погоджуються після закінчення навчання працювати в сільській місцевості, будуть зараховані першочергово. Це стосується спеціальностей 01 "Освіта/Педагогіка" і 22 "Охорона здоров’я". Треба укласти угоду про відпрацювання не менше 3 років в селі або селищі міського типу. Також залишаться коригувальні коефіцієнти – регіональний, сільський, галузевий.
Мінімальна кількість балів змінилася. Щоб подати заяви для вступу на спеціальності з високим рівнем суспільної відповідальності, треба мати не менше 130 конкурсних балів: Право, Публічне управління та адміністрування, Міжнародні відносини, Міжнародні економічні відносини, Міжнародне право, Фармація, промислова фармація. Також потрібно мати не менше 150 балів з другого та третього конкурсних предметів, якщо хоче обрати такі спеціальності: Стоматологія, Медицина, Педіатрія.
Пільги на вступ будуть поширені на всіх вступників категорії "учасники бойових дій", а не тільки на учасників АТО, як було раніше.
У 2019 році будуть зміни у переліку конкурсних предметів за окремими спеціальностями. У більшості випадків зроблено посилення у перевірці знань абітурієнтів з математики та фізики. Зміни щодо конкурсних предметів ТУТ.
Коли оголосять результати вступу
1 серпня ВНЗ мають оприлюднити рейтинговий список абітурієнтів. Далі до 9 серпня будуть зараховувати абітурієнтів за кошти державного замовлення. А до 30 вересня відбуватиметься зарахування абітурієнтів за кошти фізичних та юридичних осіб
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