Знайдена одна з найстаріших зірок Всесвіту

Міжнародна група астрономів відкрила зірку, яка може бути однією з найбільш ранніх відомих зірок у Всесвіті. Вона розташована на відстані 16 000 світлових років від Землі!

Судячи з хімічного складу червоного гіганта під умовним позначенням SPLUS J210428.01-004934.2, об'єкт може стосуватися так званого другого покоління зірок. Про це пише universoracionalista.

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Зорі першого покоління утворилися з первинної матерії після Великого вибуху. Зорі другого покоління виникли з речовини, збагаченої важкими елементами (важчими за гелій). Ці елементи синтезувалися в зорях і були викинуті в міжзоряний простір, в основному, при вибухах наднових. Сонце є молодою зіркою третього покоління, тобто воно утворилося з останків зірок першого і другого поколінь.

Нещодавно відкрита зірка SPLUS J210428.01-004934.2 містить елементи, які утворюються в процесі життя і смерті всього лише однієї зірки першого покоління. В її складі – вкрай низький вміст таких елементів, як вуглець, залізо, кисень, магній і літій.

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