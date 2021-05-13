25+ цікавих фактів про космос, всесвіт і планети у які важко повірити

Пропонуємо Вашій увазі цікаву добірку фактів про космос, планети та всесвіт для дітей і дорослих. Ці факти допоможуть більше дізнатися про космос, і корисно провести час.

Космос дивовижний. Величезна його об'ємність разом із трильйонами об'єктів у багатьох мільярдах галактик Всесвіту майже незрозуміла для людського мозку. Але є спосіб дізнатися про космос трішки більше. Саме тому ми зібрали для вас ці неймовірні факти про галактики, планети й інші космічні об'єкти.

І ще: Перший політ людини в космос: історія однієї з найважливіших подій XX століття

Космос абсолютно безшумний

У просторі немає атмосфери, а це означає, що звук не має середовища або способу подорожі, щоб його почули. Космонавти використовують радіо, щоб залишатися на зв'язку, перебуваючи в космосі, оскільки радіохвилі все ще можуть бути відправлені та прийняті.

Найгарячіша планета нашої Сонячної системи

Венера є найгарячішою планетою Сонячної системи та має середню температуру поверхні близько 450° C. Цікаво, що Венера не найближча до Сонця планета – Меркурій є ближче, але оскільки Меркурій не має атмосфери для регулювання температури, на ньому відбуваються великі коливання температури.

На Марсі може бути життя

З усіх планет нашої Сонячної системи (крім Землі) Марс є найбільш вірогідним для життя. У 1986 році НАСА виявило, на їх думку, скам'янілість мікроскопічних живих істот у скелі, витягнутій з Марса.

Ніхто не знає, скільки зірок у космосі

Величезний розмір простору унеможливлює точне прогнозування, скільки у нас зірок. Зараз для оцінки вчені та астрономи використовують кількість зірок лише в нашій галактиці – Чумацькому Шляху. Це число становить від 200 до 400 мільярдів зірок, і, за оцінками, мільярди галактик, тому зірок у космосі насправді абсолютно незліченно.

Комета Галлея не повернеться навколо Землі знову до 2061 року

Виявлена ​​в 1705 році Едмондом Галлеєм, знаменита комета востаннє була виявлена 1986 року та з'являється лише раз на 75-76 років.

Повний космічний костюм NASA коштує 12 000 000 доларів

Хоча весь костюм коштує 12 мільйонів доларів, 70% від цих витрат припадає на рюкзак та модуль управління.

Нейтронні зірки можуть обертатися 600 разів на секунду

Нейтронні зірки – це найщільніші та найдрібніші зірки у відомому Всесвіті, і хоча вони мають радіус лише близько 10 км (6 миль), вони можуть мати масу, яка в кілька разів перевищує масу Сонця. Вони можуть обертатися зі швидкістю до 60 разів на секунду після народження внаслідок вибуху наднової зорі з колапсом ядра і, як відомо, завдяки своїй фізиці вони обертаються так швидко (600-712 разів на секунду).

Існує планета, що повністю вкрита діамантами

Дослідження вчених Єльського університету припускають, що скеляста планета 55 Cancri e, радіус якої вдвічі більший від земної, а маса у вісім разів більша, може мати поверхню, що складається з графіту та алмазу. Від нас ця планета перебуває за 40 світлових років, але її видно неозброєним оком у сузір’ї Рака.

Сліди на Місяці будуть там 100 мільйонів років

У Місяця немає атмосфери, а це означає, що немає вітру, який би розмивав поверхню, і води, щоб змити сліди ніг. Це означає, що сліди астронавтів Аполлона, поряд із відбитками космічних кораблів, відбитками ровера та викинутим матеріалом, будуть там мільйони років.

Один день на Венері довший за один рік

Венера має повільне обертання осі, яке займає 243 земні дні, щоб завершити свій день. Орбіта Венери навколо Сонця становить 225 земних днів, що робить рік на Венері на 18 днів менше, ніж день на Венері.

Через 3,75 мільярда років галактики Чумацький Шлях та Андромеда зіткнуться

Галактика Андромеда наближається до Чумацького Шляху – там, де перебуває наша Сонячна система – зі швидкістю близько 110 кілометрів на секунду (68 миль/с), і врешті-решт дві зіткнуться, утворюючи гігантську еліптичну галактику.

Якщо два шматки одного типу металу торкнуться в просторі, вони назавжди скріпляться

Цей неймовірний факт також відомий як холодне зварювання, і це трапляється тому, що атоми двох шматків металу ніяк не можуть знати, що вони різні. На Землі цього не відбувається через повітря і воду, що є між шматками.

У космосі є вода

Астрономи виявили масивну хмару водяної пари, яка утримує в 140 трильйонів мас води в океанах Землі десь близько 10 мільярдів світлових років.

Найбільший відомий астероїд завширшки 965 км

Відкритий італійським астрономом Джузеппе Піацці 1801 року, карликова планета Церера стала першим і найбільшим об'єктом, який вважався астероїдом. Він розташований в поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера і становить 33% всієї маси пояса.

Місяць колись був шматочком Землі

Теорія полягає в тому, що коли Земля була відносно молодою планетою, її вразив гігантський об'єкт, і це зіткнення відломило шматок Землі, щоб створити Місяць. Потім цей шматок почав обертатися навколо Землі через його гравітаційну тягу.

Маса Сонця займає 99,86% Сонячної системи

Створене з три чверті водню та гелію для більшої частини залишкової маси, на Сонце припадає 99,86% маси в нашій Сонячній системі, маса якої приблизно в 330 000 разів перевищує масу Землі.

На Марсі є вулкан, який у три рази перевищує висоту Евересту

На думку вчених, на 600 км завширшки та 21 км заввишки Олімп Монс – це вулкан на Марсі, який може все ще бути активним. Це найвищий пік будь-якої планети. Однак центральний пік Реасільвії на астероїді Веста вище на 22 км.

Скільки зірок у Всесвіті

У Всесвіті більше зірок, ніж піщинок на всіх пляжах Землі. Це близько мільярд трильйонів!

На Марсі також можна помилуватися заходом Сонця

Помилуватись заходом Сонця можна, але він на Марсі – блакитний.

У космосі також насмітили

Космічне сміття – це будь-який створений людиною об'єкт, що обертається навколо Землі, який більше не служить корисним цілям. Вчені підрахували, що сьогодні існує близько 500 000 об'єктів космічного сміття, зокрема фрагменти ракет і супутників, а також предмети повсякденного використання, такі як ключі, що випустили під час будівництва Міжнародної космічної станції.

Хто б'є Землю?

Астероїд розміром з машину приблизно раз на рік потрапляє в атмосферу Землі, але він згоряє, перш ніж дійти до нас.

З Землі видно лише 5% Всесвіту

68% Всесвіту – це темна енергія, а 27% – темна речовина. Обидві вони невидимі, навіть за допомогою телескопа, а це означає, що ми можемо побачити лише 5% Всесвіту.

Світло рухається від Сонця до Землі менш ніж за 10 хвилин

Фотони, випромінені з поверхні Сонця, рухаються через вакуум простору зі швидкістю світла, щоб дійти до наших очей лише за 8 хвилин 20 секунд.

Довжина Чумацького Шляху

Ширина галактики Чумацький Шлях – 105 700 світлових років. Сучасному космічному кораблю знадобилося б 450 000 000 років, щоб подорожувати до центру нашої галактики.

Ми знаємо більше про Марс і наш Місяць, ніж про наші океани

Ми повністю нанесли на карту 100% поверхні Марса і Місяця Землі, тоді як нам вдалося нанести на карту лише приблизно 5% дна океану.

До теми: SpaceX провела успішний запуск корабля Starship для міжпланетних подорожей: відео