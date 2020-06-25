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Злата Огневич похвалилася ідеальною розтяжкою

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Огневич - фото 1
Огневич / instagram

Співачка Злата Огневич розкрила секрет ідеальної фігури. Шанувальники у захваті від дівчини!

Злата Огневич не тільки чудово співає, але, як виявилося, може похвалитися ідеальною розтяжкою. Починає свій день співачка з тренування зі стретчингу.

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Про це виконавиця розповіла на особистій сторінці в Instagram. Артистка опублікувала кілька кадрів з ранкових занять, де показала, як спритно сідає на поперечний шпагат. "Спорт це спосіб життя, енергія і рух! А ще нові ідеї, бо мозок, насичений киснем, краще працює", – поділилася Злата.

Співачка також розповіла, чим харчується до і після тренування. Після заняття Огневич випиває стакан грейпфрутового фрешу.

Злата Огневич похвалилася ідеальною розтяжкою - фото 412221

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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