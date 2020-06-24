Леді Гага здивувала фанатів подарунком для батька

21 червня у різних куточках світу відсвяткували День батька, і зірки теж не проігнорували цю дату. Але подарунок Леді Гаги для татуся викликав більше питань, аніж захвату.

Батько Леді Гаги Джо Джерманотта давав інтерв'ю Fox Business, де розповідав, як підтримує свій бізнес під час пандемії. Чоловік має власний ресторан Joanne Trattoria у Нью-Йорку, тож йому довелось не надто солодко останні кілька місяців. Але родзинкою відео стало не це, а тема дня Батька.

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"Моя донька надіслала мені коробку "Орео". А моя інша донька, Наталі, зараз у Нью-Йорку. Ми з нею катались на велосипедах, і це був чудовий день", – поділився Джо.

Важко повірити, що зірка, нова платівка якої стала найбільш продаваною за цей рік, могла б зекономити на рідні. Тож фанати припускають, що це просто символічний прояв турботи про татуся, якому точно не бракує смаколиків у житті.

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