Наймолодша мільярдерка світу показала всім свої груди (фото)

Популярна модель Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі обговорень мережі. А все через пікантні фото лише у спідньому.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 182 мільйони користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

І ще: Модель Жизель Олівейра показала ідеальні форми в бікіні

Нещодавно дівчина вирішила похизуватись своїми формами, тож поділилась селфі лише у бюстгальтері та у білій перуці. Здається, так вона вирішила скласти конкуренцію своїй сестрі Кім Кардашян, яка теж полюбляє роздягатись перед публікою.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

Читайте також: Скандальна Кім Кардашян лише у корсеті шокувала фанів (відео 18+)