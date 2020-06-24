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Наймолодша мільярдерка світу показала всім свої груди (фото)

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Кайлі Дженнер у білизні - фото 1
Кайлі Дженнер у білизні

Популярна модель Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі обговорень мережі. А все через пікантні фото лише у спідньому.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 182 мільйони користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно дівчина вирішила похизуватись своїми формами, тож поділилась селфі лише у бюстгальтері та у білій перуці. Здається, так вона вирішила скласти конкуренцію своїй сестрі Кім Кардашян, яка теж полюбляє роздягатись перед публікою.

Наймолодша мільярдерка світу показала всім свої груди (фото) - фото 412002

Наймолодша мільярдерка світу показала всім свої груди (фото) - фото 412003

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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