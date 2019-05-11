Зірка Кварталу 95 у прозорій сукні підкорила мережу

Олена Кравець похвалилася розкішним образом, позуючи на фестивалі в Туреччині. Мережа у захваті від краси актриси!

Зірка студії "Квартал 95" і засновниця Жіночого Кварталу" Олена Кравець часто тішить шанувальників новими фото в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила чорно-білу серію кадрів в ніжному вбранні, вирушивши в Туреччину на фестиваль "Весело". Так, артистка позувала в розкішній чорній сукні в горошок, доповнивши образ високою зачіскою, масивними сережками і чарівною усмішкою.

Гортайте фотогалерею:

Тим часом учасниці гумористичного проекту "Жіночий Квартал" виробництва студії "Квартал 95" Віра Кекелія, Олександра Машлятіна та інші розбурхали фанатів пікантним знімком.

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