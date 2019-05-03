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Зірка Кварталу 95 повністю оголилася на камеру: інтимне фото

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Марта Адамчук - фото 1
Марта Адамчук / instagram

Українська співачка, актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук показала гарячий знімок, на якому позує повністю голою.

Так, артистка зараз відпочиває Туреччині на курорті Бодрум разом з колегами по "Кварталу". Спокусливий знімок красуня опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

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"Хотіла б сказати, що поділяю ванну з високим брюнетом. Але Віра Кекелія мене нікому не віддає", – пожартувала Марта і згадала про свою колегу, співачку і учасницю "Жіночого Кварталу".

У коментарях під знімком користувачі відзначили красу і жіночність Марти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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