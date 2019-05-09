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Зірка Кварталу 95 показала природну красу

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Актриса вирішила похвалитися яскравим фото з відпустки - фото 1
Актриса вирішила похвалитися яскравим фото з відпустки / instagram

Відома українська актриса, зірка студії Квартал 95 Олена Кравець вразила мережу новим знімком.

Комедіантка Олена Кравець є прикладом для багатьох українських жінок. Вона встигає будувати кар'єру і не забуває про міцну сім'ю.

І ще: Секс-символ Кварталу 95 оголила струнке тіло: гарячі фото

Так, актриса вирішила похвалитися яскравим фото з відпустки. На селфі Олена стоїть біля моря у купальнику в горошок і стильних окулярах. Користувачам дуже сподобалося ніжне чорно-біле фото, на якому Кравець зображена практично без макіяжу.

"Ви така прекрасна, можна з розуму зійти", "Справжня Ви, фото супер. Ніколи не коментувала фото зірок, у цьому випадку не витримала", "Божественна ти жінка, прикрашаєш мені день завжди", "А ви ще нічого так", "Шалено красиві", "Як же тобі пасує море", "Ах, красуня", – пишуть у коментарях.

Читайте також: Красуні з Кварталу 95 підкорили фанів оголеними тілами: гаряче фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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