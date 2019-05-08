Красуні з Кварталу 95 підкорили фанів оголеними тілами: гаряче фото

Учасниці гумористичного проекту "Жіночий Квартал" виробництва студії "Квартал 95" Віра Кекелія, Олександра Машлятіна та інші розбурхали фанатів пікантним знімком.

Так, на офіційному акаунті проекту в Instagram опублікували гарячий знімок, на якому відразу кілька учасниць "Кварталу" позували у відкритих бікіні на пляжі.

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На гарячому знімку постали, крім Віри Кекелія і Олександри Машлятіної, актриси Ольга Жуковцова і Катерина Нікітіна. Дівчата у кадрі купалися в морі і жартівливо позували на камеру.

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