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Зірка Гри престолів вразила новим образом

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Софі перетворилася на шикарну блондинку - фото 1
Софі перетворилася на шикарну блондинку / ThePlaCe

Софі Тернер з Гри престолів здивувала новим кольором волосся.

Зовсім скоро на екрани вийде восьмий – останній – сезон серіалу Гра престолів.

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Весь цей час зростав не тільки сам серіал і його рейтинги, а й актори, які виконали головні ролі. Мабуть, більше за інших змінилася Софі Тернер (Санса Старк) – з рудоволосого дівчатка вона перетворилася на ефектну блондинку, від якої складно відвести погляд.

Зірка Гри престолів вразила новим образом - фото 301796

Зірка Гри престолів вразила новим образом - фото 301797

Днями телеканал HBO опублікував промо-ролик з анонсом найочікуваніших телесеріалів у 2019 році. У відео увійшли кадри з "Гри престолів". У ролику показані також фрагменти серіалів "Гострі предмети", "Велика маленька брехня", "Справжній детектив" і "Барбершоп".

Читайте також: Гра престолів 8: дата виходу останнього сезону

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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