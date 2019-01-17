Зірка Гри престолів вразила новим образом

Софі Тернер з Гри престолів здивувала новим кольором волосся.

Зовсім скоро на екрани вийде восьмий – останній – сезон серіалу Гра престолів.

І ще: Кіт Харінгтон з Гри престолів розповів про фінал серіалу

Весь цей час зростав не тільки сам серіал і його рейтинги, а й актори, які виконали головні ролі. Мабуть, більше за інших змінилася Софі Тернер (Санса Старк) – з рудоволосого дівчатка вона перетворилася на ефектну блондинку, від якої складно відвести погляд.

Днями телеканал HBO опублікував промо-ролик з анонсом найочікуваніших телесеріалів у 2019 році. У відео увійшли кадри з "Гри престолів". У ролику показані також фрагменти серіалів "Гострі предмети", "Велика маленька брехня", "Справжній детектив" і "Барбершоп".

Читайте також: Гра престолів 8: дата виходу останнього сезону