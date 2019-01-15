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Кіт Харінгтон з Гри престолів розповів про фінал серіалу

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Кіт вкотре подякував серіалу за те, що знайшов там свою любов - фото 1
Кіт вкотре подякував серіалу за те, що знайшов там свою любов / Film

Актор Кіт Харінгтон не тільки розповів про сімейне життя з Роуз Леслі, а й поділився думками про вісім років перебування на знімальному майданчику серіалу Гра престолів.

В інтерв'ю для GQ Australia 32-річний кіноактор Кіт Харінгтон зізнався, що всі роки зйомок серіалу Гра престолів вимотали його як фізично, так і емоційно.

І ще: Гра престолів 8: дата виходу останнього сезону

"Останній сезон, швидше за все, був вигаданий для того, щоб нас зламати. Ми всі були емоційно розбиті після закінчення зйомок. Не знаю, плакали ми від смутку через те, що все закінчилося, або просто від того, що до біса втомилися. Ми практично не спали. Пам'ятаю, коли все закінчилося, багато хто сказав: "Я люблю цей період в житті і буду сумувати, але з мене досить", – щиро зізнався актор.

Зокрема, Кіт вкотре подякував серіалу за те, що знайшов там свою любов і дружину Роуз Леслі: "Наші майбутні діти зможуть побачити, де саме зустрілися їхні батьки. Ця думка мене радує. Я вдячний цьому шоу за все, але найбільше як раз за те, що зустрів Роуз". Варто додати, що з актрисою Харінгтон одружився у червні 2018 року на півночі Шотландії.

Кіт Харінгтон з Гри престолів розповів про фінал серіалу - фото 301210

Кіт Харінгтон з Гри престолів розповів про фінал серіалу - фото 301211

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Джерело: gq.com.au
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