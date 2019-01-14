Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Гра престолів 8: дата виходу останнього сезону

  • 48
Дата виходу Гри престолів 8 - фото 1
Дата виходу Гри престолів 8 / releasemama

Прем'єра восьмого й останнього сезону популярного серіалу "Гра престолів" відбудеться 14 квітня. Тизер опублікував телеканал HBO на YouTube.

У представленому ролику члени сім’ї Старков, Арья, Санса і Джон Сноу знаходять свої статуї в підземеллі Вінтерфелла і чують голоси предків. В кінці відео вказується дата виходу сезону.

До слова: Гра престолів 8: оприлюднені перші кадри останнього сезону серіалу

Восьмий сезон американського серіалу "Гра престолів" вийде у світ 14 квітня.

"Гра престолів" знята за мотивами фантастичних романів Джорджа Мартіна з циклу "Пісня льоду і полум'я". На каналі HBO "Гра престолів" виходить з 2011 року, за цей час проект отримав 38 премій Еммі. Сьомий сезон завершився 28 серпня 2018 року, останній епізод за переглядами встановив рекорд.

Дивіться також: Найкращі детективні серіали 2018, які вас здивують

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4515
Привітання з Днем ангела Василя 2019 і картинки на іменини Васі
  • Вчора, 15:00
  • 10796
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1019491
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз