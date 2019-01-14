Гра престолів 8: дата виходу останнього сезону

Прем'єра восьмого й останнього сезону популярного серіалу "Гра престолів" відбудеться 14 квітня. Тизер опублікував телеканал HBO на YouTube.

У представленому ролику члени сім’ї Старков, Арья, Санса і Джон Сноу знаходять свої статуї в підземеллі Вінтерфелла і чують голоси предків. В кінці відео вказується дата виходу сезону.

До слова: Гра престолів 8: оприлюднені перші кадри останнього сезону серіалу

Восьмий сезон американського серіалу "Гра престолів" вийде у світ 14 квітня.

"Гра престолів" знята за мотивами фантастичних романів Джорджа Мартіна з циклу "Пісня льоду і полум'я". На каналі HBO "Гра престолів" виходить з 2011 року, за цей час проект отримав 38 премій Еммі. Сьомий сезон завершився 28 серпня 2018 року, останній епізод за переглядами встановив рекорд.

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