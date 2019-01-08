Гра престолів 8: оприлюднені перші кадри останнього сезону серіалу

Телеканал HBO опублікував промо-ролик з анонсом найочікуваніших телесеріалів у 2019 році. У відео увійшли кадри з "Гри престолів".

У ролику показані також фрагменти серіалів "Гострі предмети", "Велика маленька брехня", "Справжній детектив" і "Барбершоп".

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Випустити восьмий сезон популярного серіалу "Гра престолів" збиралися у квітні 2019 го. Однак пізніше стало відомо, що серіал з'явиться на екранах в проміжку між 1 червня 2019-го і 31 травня 2020 року.

"Гра престолів" виходить на каналі HBO з 2011 року. Сьомий сезон завершився 28 серпня, останній показаний епізод встановив рекорд серед серіалів за результатами пошуку. Восьма частина, зйомки якої завершилися у липні, стане фінальною.

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