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Гра престолів День матері

Зірка Гри престолів вийшла заміж у наряді від українського дизайнера

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Церемонія одруження зірок стала справжньою несподіванкою - фото 1
Церемонія одруження зірок стала справжньою несподіванкою / Miami-Me Magazine

Актриса Софі Тернер, відома за роллю Санси Старк у Грі престолів, вибрала для проведеного весілля образ від українського дизайнера.

Автором білого шовкового комбінезона є модельєр Світлана Бевза.

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Про це автор наряду повідомила на своїй Facebook-сторінці. Комбінезон входить у колекцію Бевзи 2019 року.

Вартість, яка є на сайті модельєра, становить 580 євро. Відомо, що обранцем британської актриси Софі Тернер став американський співак, музикант, актор і танцюрист Джо Джонас.

Зірка Гри престолів вийшла заміж у наряді від українського дизайнера - фото 325512
29-річний музикант і актор і 23-річна актриса почали зустрічатися в листопаді 2016, а в 2017 оголосили про заручини. Весілля вони раніше планували провести в червні в Парижі. А тому церемонія одруження в одній з каплиць Невади стала справжньою несподіванкою.
Днями Джессіка Честейн, Майкл Фассбендер і Софі Тернер зараз у Парижі. Актори представили новий фільм Люди Ікс: Темний Фенікс. Софі на фото виглядає просто приголомшливо!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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