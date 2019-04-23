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Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Гра престолів 8: Мейсі Вільямс пояснила ту саму сцену Ар'ї із 2 серії

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Ар'я Старк і Джендрі - фото 1
Ар'я Старк і Джендрі

2 серія фінального сезону "Гра престолів 8" вийшла досить спокійною, проте і в ній знайшлися такі моменти, які фани розібрали на меми. Такою була сцена з Ар'єю Старк. Виконавиця ролі Мейсі Вільямс розповіла закулісся пікантного епізоду.

Обережно, попереду спойлери! У другій серії 8 сезону серіалу Гра престолів Ар'я Старк приходить до коваля Джендрі (бастарда Роберта Баратеона) і зі словами "перш ніж помру, я хочу дізнатися, на що це схоже" роздягається перед ним, а далі відбувається інтимна сцена.

Тут більше: Дивитись онлайн 2 серію 8 сезону серіалу Гра престолів

Багатьох шанувальників Гри престолів та зокрема акторки Мейсі Вільямс, яка зіграла роль Ар'ї, цей епізод шокував. "Всі по-різному зустрічають кінець світу, тому цей епізод був так важливий для нас. Ми стежили за цими персонажами стільки часу, а зараз вони зіткнулися зі спільним ворогом", – пояснили творці серіалу.

Сама Мейсі Вільямс каже, що коли дізналася про сцену, подумала, що це пранк. "Я знову прочитала сцену і подумала: "О, ми дійсно знімаємо це. А коли? Мені потрібно сходити в зал". Мені сказали: "Оголюйся стільки, скільки захочеш". Так що я вирішила зробити все по-скромному. Мені здається, що Ар'я не хотіла б надто світитися", – поділилася Мейсі.

Для Ар'ї це дуже людська поведінка. Ми ніколи не бачили, щоб вона відчувала такі емоції. Вона була від них відсторонена. Сценаристи сказали: "Це кінець світу, що б ти хотіла, щоб вона зробила?" У цей момент вона, можливо, приймає ймовірну завтрашню смерть. Хоча вона завжди каже: "Не сьогодні", – підсумувала акторка.

Яка ж доля чекає Ар'ю Старк – дізнаємося уже незабаром!

Читайте також: Огляд і пасхалки 3 серії Гри престолів 2019

Джерело: ew
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