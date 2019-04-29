Зірка Гри престолів похвалилася стрункою фігурою у міні-сукні

Джессіка Честейн, Майкл Фассбендер і Софі Тернер зараз у Парижі. Актори представили новий фільм Люди Ікс: Темний Фенікс. Софі на фото виглядає просто приголомшливо!

У Парижі пройшов фотоколл нового блокбастера Люди Ікс: Темний Фенікс.

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Стрічку представили виконавці головних ролей у фільмі франшизи: Майкл Фассбендер, Джессіка Честейн і Софі Тернер. Зйомка пройшла на тлі Ейфелевої вежі. 42-річна Джесіка Честейн вибрала для виходу костюм в клітину Ralph Lauren і туфлі на високих підборах. 23-річна Софі Тернер, яка виконує головну роль в новій стрічці, з'явилася в маленькій чорній сукні.

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