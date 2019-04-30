Кіт Харінгтон розповів про улюблену сцену в Грі престолів

Кіт Харінгтон, один з головних акторів культового серіалу Гра престолів, який грає Джона Сноу, розповів, яка сцена в серіалі йому найбільше запам'яталася. Актор з придихом згадує найкращий момент на зйомках, і це не поцілунок чи інтимна сцена.

Днями Кіт Харінгтон розповів про свою улюблену сцену за участю дружини Роуз Леслі. Нагадаємо, що актриса зіграла кохану Джона Сноу, і сталося так, що екранна любов перетекла в життя. Проте актор здивував шанувальників заявою, що найбільше йому подобається сцена, де героїня дружини Ігрітт вмирає.

І ще: Гра престолів 8 сезон: дивіться трейлер четвертої серії

Зірка серіалу пояснив свій вибір тим, що цей момент "красивий і заколисуючий на тлі бурхливої битви". Після того як любовні сцени в серіалі привели до справжнього кохання між акторами, Харінгтон зізнався, що йому важко було дивитися, як його дружина цілується з іншим чоловіком.

Момент смерті Ігрітт

Дивіться також: Гра престолів 8 сезон 3 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери