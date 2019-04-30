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Гра престолів Великдень Володимир Зеленський

Кіт Харінгтон розповів про улюблену сцену в Грі престолів

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Актор Кіт Харінгтон - фото 1
Актор Кіт Харінгтон / peopletalk

Кіт Харінгтон, один з головних акторів культового серіалу Гра престолів, який грає Джона Сноу, розповів, яка сцена в серіалі йому найбільше запам'яталася. Актор з придихом згадує найкращий момент на зйомках, і це не поцілунок чи інтимна сцена.

Днями Кіт Харінгтон розповів про свою улюблену сцену за участю дружини Роуз Леслі. Нагадаємо, що актриса зіграла кохану Джона Сноу, і сталося так, що екранна любов перетекла в життя. Проте актор здивував шанувальників заявою, що найбільше йому подобається сцена, де героїня дружини Ігрітт вмирає.

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Зірка серіалу пояснив свій вибір тим, що цей момент "красивий і заколисуючий на тлі бурхливої битви". Після того як любовні сцени в серіалі привели до справжнього кохання між акторами, Харінгтон зізнався, що йому важко було дивитися, як його дружина цілується з іншим чоловіком.

Момент смерті Ігрітт - фото 324823
Момент смерті Ігрітт

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Джерело: people
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