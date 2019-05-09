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Гра престолів Меган Маркл День матері

Зірка Гри престолів у пікантній фотозйомці для глянцю

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Спокуслива Емілія Кларк - фото 1
Спокуслива Емілія Кларк / dailymail

"Мати драконів" Емілія Кларк знялася для глянцю, примірявши сексуальний образ. Фанати у захваті від гарячого вигляду зірки!

Емілія Кларк днями взяла участь у пікантній зйомці для американського видання Flaunt Magazine.

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Знаменита актриса приміряла світле плаття з чималим декольте і лаковим широким поясом. Сексуальності Емілії Кларк додавали відсутність білизни і плащ, який вона приспустили на плечі. До такого зухвалого образу стилісти глянцю підібрали екстравагантний аксесуар: намисто у формі змії. Зірці Гри престолів зробили укладку волосся з мокрим ефектом і макіяж з акцентом на губи. Виглядала Емілія Кларк дуже спокусливо.

Емілія Кларк для Flaunt Magazine - фото 326669

Емілія Кларк для Flaunt Magazine - фото 326670

Тим часом Актриса Софі Тернер, відома за роллю Санси Старк у Грі престолів, зіграла весілля і вибрала для цієї події образ від українського дизайнера.

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Джерело: dailymail
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