Зірка Гри престолів у пікантній фотозйомці для глянцю

"Мати драконів" Емілія Кларк знялася для глянцю, примірявши сексуальний образ. Фанати у захваті від гарячого вигляду зірки!

Емілія Кларк днями взяла участь у пікантній зйомці для американського видання Flaunt Magazine.

І ще: Гра престолів 2019: Стівен Кінг припустив, яким буде фінал серіалу

Знаменита актриса приміряла світле плаття з чималим декольте і лаковим широким поясом. Сексуальності Емілії Кларк додавали відсутність білизни і плащ, який вона приспустили на плечі. До такого зухвалого образу стилісти глянцю підібрали екстравагантний аксесуар: намисто у формі змії. Зірці Гри престолів зробили укладку волосся з мокрим ефектом і макіяж з акцентом на губи. Виглядала Емілія Кларк дуже спокусливо.

Тим часом Актриса Софі Тернер, відома за роллю Санси Старк у Грі престолів, зіграла весілля і вибрала для цієї події образ від українського дизайнера.

Читайте також: Гра престолів: як Король Ночі виглядає у реальному житті