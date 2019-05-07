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Гра престолів 2019: Стівен Кінг припустив, яким буде фінал серіалу

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Кінг припустив, чим закінчиться Гра престолів - фото 1
Кінг припустив, чим закінчиться Гра престолів

Гра престолів 8 сезон вже встигла схвилювати та здивувати фанатів несподіваними поворотами. Навіть сам король жахів Стівен Кінг поділився думками щодо фіналу серіалу.

8 сезон Гри престолів вже стартував, а у понеділок вийшла 4 серія одного із найпопулярніших серіалів останніх років. До фіналу залишається всього 2 епізоди, тому фанати штурмують мережу припущеннями та теоріями щодо епічного завершення саги. Не втримався і відомий американський письменник Стівен Кінг.

І ще: Гра престолів: як Король Ночі виглядає у реальному житті

На своєму профілі в соцмережі Twitter "король жахів" виділив окремий пост про Гру престолів.

Припустимо, просто припустимо зараз, що Джон і Дені обоє загинули (разом із Серсеєю, звісно ж). Припустимо, просто припустимо, що одна маленька людина з великим серцем займе Залізний трон? – написав Кінг. Фанати одразу ж засипали його коментарями про те, що їхні думки збігаються і чимало користувачів за такий фінал. А як вважаєте ви?

Додамо, що таким чином Кінг натякає на Тіріона Ланністера, якому надто не щастить в останньому сезоні. На долю радника Дейенеріс випало чимало помилок, які Матір Драконів може не пробачити.

Це цікаво: Гра престолів 8 сезон 4 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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