Гра престолів: як Король Ночі виглядає у реальному житті

Гра престолів 2019 викликала у фанатів справжній шквал емоцій, а особливою несподіванкою стала загибель Короля Ночі. Саме цей персонаж був найбільшою загрозою для героїв. Як виглядає Король Ночі в реальному житті?

Гра престолів зібрала чималу фан-базу за роки виходу на екранах, а останній 8 сезон змусив уважно стежити за всіма подіями серіалу. До того ж, у мережі побільшало здогадок, теорій та мемів щодо фінальної битви з Королем Ночі та білими блукачами, яка справді вразила. І йдеться не лише про епічність та похмурість епізоду, а й дивну смерть головного антагоніста.

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Однак в реальному житті актор Володимир Фурдік, який грає Короля Ночі, не викликає морозу по шкірі. До слова, мовчазна роль зробила його персонажа ще моторошнішим, хоча сам професійний каскадер зі Словаччини далеко не така людина. Після загибелі свого героя Володимир став справжньою зіркою, адже за лічені дні кількість підписників зросла у рази. Зараз за 48-річним Фурдіком стежать понад 107 тисяч осіб.

Варто зазначити, що це далеко не перша робота актора, адже він попрацював над "007: Координати Скайфолл", а також "Тором 2". Що ж до ролей, то Фурдіка можна впізнати у фільмах "Шерлок Холмс: Гра тіней" та "Прометеї". Але саме Гра престолів без слів остаточно зробила чоловіка знаменитістю.

До слова, реальний Король Ночі любить морозиво, не відмовляє собі у смачному пиві, а також уміло катається на конях. Також Володимир не соромиться ділитись кадрами зі зйомок у проектах. А ви ще не підписані на нього?

Джерело всіх фото: instagram.com/vladimir_furdik_

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