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Гра престолів Меган Маркл День матері

Зірка Гри престолів неоднозначно натякнув про долю драконів

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Король Залізних островів - фото 1
Король Залізних островів / Game of Thrones

Актор Йохан Філіп Асбек, який відомий за роллю Еурона Грейджоя в серіалі Гра престолів, опублікував повідомлення, в якому натякнув на появу ще одного дракона.

Асбек виклав на своїй сторінці знімок зі зйомок нещодавно представленого четвертого епізоду і додав коментар: "Не можу дочекатися п'ятого епізоду... ви зможете побачити дракона... або двох... або жодного".

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Він також зіронізував стосовно можливого стакана з-під кави, або ж печива популярної марки, відсилаючи до гучного кіноляпу.

Раніше повідомлялося, що мережа кав'ярень Starbucks заробила близько 2,3 мільярда доларів завдяки кіноляпу в Грі престолів.

Читайте також: Гра престолів: як Король Ночі виглядає у реальному житті

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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