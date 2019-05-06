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Гра престолів День матері

Гра престолів 8 сезон: дивіться трейлер п'ятої серії

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Гра престолів 8 сезон 5 серія - фото 1
Гра престолів 8 сезон 5 серія

5 травня канал HBO випустив 4 серію 8 сезону серіалу "Гра престолів". Одразу після цього канал поділився з шанувальниками новим трейлером-тизером 5 серії 8 сезону популярного серіалу. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

У новому ролику немає слів, діалогу чи дій. Деякі головні герої серіалу, наприклад, Тіріон Ланністері і Сірий Черв'як дивляться вдалину, залишаючи фанатів у сильній напрузі. До речі, Тіріон, судячи з усього, потрапив в замок Таргарієнів, а ось армія штурмує Королівську Гавань.

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На кадрах, зокрема, можна побачити і королеву Серсею Ланністер. Також ми бачимо Еурона зі своїм флотом. Прем'єра 5 епізоду "Гри престолів" відбудеться 12 травня. Імовірно, тривалість серії становитиме 80 хвилин.

Гра престолів 8, дивитись трейлер 5 серії онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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