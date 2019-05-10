Кіноляп у Грі престолів дозволив Starbucks заробити шалені гроші

У популярному серіалі "Гра престолів" випадково був показаний картонний стаканчик з-під кави. Зображений на ньому малюнок нагадував логотип Starbucks.

Американська компанія Starbucks заробила 2,3 мільярда доларів після того, як в серіалі "Гра престолів" випадково була показана кава у картонному стакані.

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Кіноляп зі стаканчиком кави у Грі престолів

Starbucks заробив близько 2,3 мільярда доларів на рекламі за останні кілька днів після того, як в епізоді Гри престолів був помічений сучасний стаканчик, і який, як виявилося, навіть не належить Starbucks, – зазначає видання.

Картонний стакан, показаний у четвертому епізоді саги, мав логотип, що нагадує логотип Starbucks. Ця інформація стала масово поширюватися в соцмережах. Пізніше стало відомо, що кава була принесеною однією з артисток і її дії були умисними. Команда випадково недогледіла, що чужорідний елемент потрапив у кадр. При цьому епізод став приводом для широкого обговорення в соціальних мережах.

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