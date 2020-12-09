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Зимові продукти, в яких міститься найбільше заліза

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Броколі - фото 1
Броколі / fitseven

Нестача заліза сприяє слабкості, мігрені, запамороченням й іншим проблема зі здоров'ям, тому в повсякденному раціоні має бути більше його здорових джерел.

Ось найкращі рослинні продукти взимку для отримання заліза.

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Апельсини. Володіючи живильною речовиною C, апельсини допомагають збільшити вміст заліза в нашому організмі. Додаткові бонуси від споживання цих цитрусових: посилення імунітету, оздоровлення шкіри.

Яблука. Фрукт середнього розміру містить 0,31 міліграма заліза і допомагає формуванню червоних кров'яних тілець, які переносять кисень по всьому тілу, сприяючи підтримці енергії.

Гранат. Плоди граната багаті не тільки залізом, але і поживними речовинами, білками, вуглеводами, клітковиною, аскорбіновою кислотою. Це один з найкращих рослинних продуктів для підтримки загального здоров'я взимку.

Зимові продукти, в яких міститься найбільше заліза - фото 438460

Шпинат. Завдяки високому вмісту заліза, мінералів і вітамінів, які допомагають підтримувати імунітет і гемоглобін в організмі, його споживання ефективно запобігає розвитку анемії.

Броколі. Будучи одним з найкращих рослинних джерел заліза взимку, вона також забезпечує організм вітамінами B і C, фолієвою кислотою, цинком, магнієм. Вживання броколі покращує травлення, зменшує запори, знижує рівень цукру в крові.

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Джерело: lifehacker
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