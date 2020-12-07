Названі найкорисніші види рису: ґаздиням на замітку

Рис – корисний і дієтичний продукт. Сортів рису налічується величезна кількість, але найбільшою популярністю користуються лише деякі з них.

Розібратися в сортах рису не дуже просто – у світі існує близько 10 000 видів рису! Однак для того, щоб приготувати смачний обід, достатньо вміти розрізняти кілька сортів, кожен з яких відрізняється своєю характерною особливістю.

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Дикий або водяний рис

Цей рис ще називають канадським. Дуже тонкий, довгий, бурого кольору, цей рис досить просто запам'ятати. У нього солодкуватий присмак і приємний горіховий аромат, а ще дикий рис – рекордсмен за вмістом вітамінів. Це дійсно дуже корисний рис, проте варто пам'ятати про те, що у нього дуже жорсткі зерна. Дикий рис обов'язково потрібно замочувати на ніч. Після цього його можна варити: 1 склянка рису на 3 склянки води. Навіть після замочування він вариться досить довго, близько 40 хвилин.

Чорний або тибетський рис

Повністю чорний, цей рис може виглядати дещо дивно – особливо, коли ви почнете його варити. Так, чорний рис линяє, тому для варіння не варто використовувати емальований посуд. Чорний рис пахне попкорном, а вітамінів в ньому трохи менше, ніж в дикому. Цей рис теж відрізняється твердими зернами, тому і його потрібно замочувати, приблизно на 3 години.

Басматі або тайський рис

Рис басматі відрізняється жовтуватим кольором, довгими тонкими зернятками і яскраво вираженим горіховим запахом. Перед тим, як варити рис, його треба як слід промити (не менш трьох разів). Це дозволить позбутися зайвого крохмалю, і рис стане більш розсипчастим.

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