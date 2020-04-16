Зідан показав, як не перетворитися на "тюленя" вдома

Легендарний футболіст Зінедін Зідан показав, як тренується під час карантину.

Головний тренер мадридського "Реала", видатний у минулому французький футболіст Зінедін Зідан показав, як підтримує форму в умовах карантину.

І ще: Дружина капітана Динамо показала ідеальну фігуру

Знаменитий француз виклав у своєму Instagram фотографії фізичних вправ. "Залишайся вдома, будь здоровий, будь у формі. Залишайся активним. Займайся спортом", – написав Зідан.

Зінедін Зідан вперше очолив "Реал" у 2016 році. Під його керівництвом "Королівський клуб" став чемпіоном Іспанії і виграв Лігу чемпіонів три рази поспіль. Після цього він пішов у відставку за власним бажанням, через дев'ять місяців знову повернувся в "Реал". Гортайте галерею:

Читайте також: Роналду показав, як треба розважати дітей на карантині