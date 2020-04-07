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Дружина капітана Динамо показала ідеальну фігуру
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Спокусливий ролик Аліни Буяльської з'явився в мережі. Шанувальники у захваті!
Як відомо, дружина другого віце-капітана "Динамо" і збірної України Віталія Буяльського Аліна, активно веде Instagram-сторінку та частенько радує прихильників пікантними фотографіями та відеороликами, зазвичай, вкрай відвертими.
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Так, цього разу знаменитість оприлюднила звабливе відео, на якому вона позує біля дзеркала, водночас спустивши штани, аби прихильники могли помітити те, що на ній немає білизни. Щоправда, за її словами, таким чином вона хотіла продемонструвати лише те, що вона має непоганий прес.
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