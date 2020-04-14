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Карантин Коронавірус

Роналду показав, як треба розважати дітей на карантині

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Роналду - фото 1
Роналду / eurosport

Діти Кріштіану Роналду допомогли зірковому тату на тренуванні. Шанувальники у захваті від родини футболіста!

Зірковий нападник туринського клубу "Ювентус" і національної команди Португалії Кріштіану Роналду поділився з шанувальниками зворушливим відео, як він займається спортом у карантин зі своїми маленькими дітьми.

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Всесвітньо відомий футболіст хотів накачати свій сталевий прес, але його малюки скучили за батьком і вирішили допомогти на тренуванні. Вони по черзі залізли на Роналду і не стримували сміх, коли той піднімав їх вгору. Вийшла ефективна вправа для рук.

"Діти, нехай тато робить свою справу", – підписав відео Кріштіану. Також знаменитість закликав людей залишатися вдома через пандемію коронавірусної інфекції в світі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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