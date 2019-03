Журналіст 10 років шукав ідеальний засіб від похмілля, і ось що він виявив

Канадський журналіст і автор книг Шонессі Бішоп-Столл протягом 10 років пив спиртне у великих дозах, але не просто так, а щоб знайти ідеальний засіб від похмілля. І йому це вдалося!

Нещодавно вийшла книга Hungover: The Morning After and One Man's Quest for the Cure ("Похмілля: ранок після і чоловік у пошуках ліків"), де Бішоп-Столл ділиться з читачами своїми відкриттями і висновками щодо вживання алкоголю.

Отож, під час свого дослідження канадець відвідав близько 35 країн і випробував найрізноманітніші засоби боротьби з похміллям. Він ретельно записував, що саме випив увечері і свої ранкові відчуття. Письменник спробував як традиційні народні засоби, так і дорогі ліки, а іноді і зовсім екстремальні способи. Так, в Лас-Вегасі він стрибнув з високої вежі, а в Канаді поплавав у крижаній воді. "Сплеск адреналіну буквально вирвав мене з похмілля", – пише автор.

Крім того, Бішоп-Столл побував в австрійській лікарні, де його поклали в спеціальне ліжко з сіна, розташоване в гірських катакомбах, і досліджував протипохмільну магію вуду на Гаваях.

Іноді Шонессі пив сам, іноді з друзями. Деякі вечірки мали серйозні наслідки. Так, після пиятики в штаті Арізона (США) письменник якимось чином опинився в пустелі, де мало не загинув від зневоднення. Іншим разом, напившись в Берліні, він загубив всі гроші та документи, і в результаті провів тиждень в Німеччині, не маючи можливості виїхати.

У результаті своїх експериментів Шонессі дійшов до висновку, що деякі стереотипи про вживання алкоголю – неправдиві. По-перше, те, що світлий алкоголь якісніший за темний, – міф. "Якщо ви купуєте дешевий алкоголь з барвниками, це може бути правдою. Але коли йдеться про високоякісні напої, колір не має значення", – впевнений Бішоп-Столл.

По-друге, автор зрозумів, що змішування різних видів алкоголю не посилює похмільний синдром. На те, наскільки сильним буде похмілля, впливає загальна кількість випитого, але не кількість напоїв. До речі, цей висновок Бішоп-Столла недавно підтвердили вчені.

Питна вода не допоможе вам уникнути похмілля. Журналіст пише про те, що популярна порада випивати склянку води після кожної дози алкоголю діє тільки тому, що, слідуючи їй, ви просто вип'єте менше алкоголю, ніж зазвичай. Багато хто вважає, що алкоголь викликає зневоднення і саме через нього виникає похмілля, тому треба пити багато води.

Але це не зовсім так. Насправді похмільний синдром виникає насамперед через токсичні речовини, які утворюються після розпаду етанолу в організмі. Вода, звичайно, не погіршить стан після вечірки, але й не врятує.

І все-таки під час своїх багаторічних дослідів Шонессі Бішоп-Столл зміг відшукати засоби, які дійсно допомагають полегшити неприємні симптоми похмілля:

З'їжте на сніданок після бурхливого застілля яйця і що-небудь м'ясне . У їжі, багатій на білок, міститься потужний антиоксидант цистеїн, який зменшує токсичний вплив алкоголю на внутрішні органи. Крім того, Бішоп-Столл дуже хвалить капусту. У деяких національних кухнях зустрічається така страва, як "похмільний суп", який містить цей продукт.

. У їжі, багатій на білок, міститься потужний антиоксидант цистеїн, який зменшує токсичний вплив алкоголю на внутрішні органи. Крім того, Бішоп-Столл дуже хвалить капусту. У деяких національних кухнях зустрічається така страва, як "похмільний суп", який містить цей продукт. Вітаміни групи B. Вони прискорюють обмін речовин. Автор рекомендує приймати вітаміни В1, В6 і В12, причому окремо, а не в складі полівітамінного комплексу. Хоча спеціальних досліджень на тему впливу вітамінів групи B на похмільний синдром немає, деякі лікарі дійсно рекомендують приймати їх до випивки (краще за 12 годин, щоб встигли засвоїтися) і вранці після вечірки.

Вони прискорюють обмін речовин. Автор рекомендує приймати вітаміни В1, В6 і В12, причому окремо, а не в складі полівітамінного комплексу. Хоча спеціальних досліджень на тему впливу вітамінів групи B на похмільний синдром немає, деякі лікарі дійсно рекомендують приймати їх до випивки (краще за 12 годин, щоб встигли засвоїтися) і вранці після вечірки. Олія розторопші і ладан. Олія розторопші містить речовину силімарин, яка позитивно впливає на печінку, стимулюючи вироблення нових клітин. Однак, перш ніж застосовувати цей продукт, потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем! А ось запах ладану має властивості антидепресанту. Можливо, він може допомогти впоратися з похмільним "соромом".

Автор закінчує своє дослідження на не надто позитивній ноті. Внаслідок багаторічного зловживання алкоголем Бішоп-Столл заробив серйозні проблеми: зайву вагу, підвищений тиск, психічне здоров'я також похитнулося. Тому повторювати його досвід, звичайно, нікому не рекомендується.

Універсального засобу від похмілля, яке підійшло б абсолютно всім, не існує, адже у кожного свої особливості організму. Але найпростіший і безпечний спосіб уникнути тяжких похмільних страждань – знати міру.

