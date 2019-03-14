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Руйнуємо міфи: не така вже й корисна вода з лимоном

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Вода з лимоном така ж корисна, як і звичайна - фото 1
Вода з лимоном така ж корисна, як і звичайна / Tastemade

Більшість вважає, що вода з лимоном має неймовірні властивості. Однак вчені стверджують, що це зовсім не так. Руйнуємо найпопулярніші міфи, пов'язані з цим коктейлем!

Міф 1. Завдяки воді з лимоном можна схуднути

Стверджують, що вода з лимоном перед їжею прискорює метаболізм, що допомагає схуднути швидше. Дослідники довели, що зниження апетиту дійсно відбувається, але завдяки тому, що вода заповнює частину шлунка, цитрусовий фрукт тут ні до чого.

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Міф 2. Вода з лимоном покращує травлення

За словами дослідників, у лимонній воді відсутні пектин, клітковина або пробіотики, які могли б допомогти травленню. Секреторні клітини, які виділяють шлунковий сік, дозволяють йому підлаштовуватися під зміни середовища, підсилюючи вироблення власної кислоти або знижуючи її. При отриманні лимона і його кислот цей механізм спрацює, і в травленні нічого не зміниться.

Користь води з лимоном суттєво перебільшена - фото 314488
Користь води з лимоном суттєво перебільшена

Міф 3. Лимонний напій багатий вітамінами і мінералами

Насправді у склянці води з лимоном не міститься і 1% від добової норми калію, фосфору і кальцію, так і вітаміну С у ній так мало, що для заповнення добової потреби в аскорбіновій кислоті, на думку вчених, краще з'їсти апельсин.

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Джерело: Med2
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