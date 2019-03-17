Не алкоголь: цей напій допомагає позбутись хронічної втоми

Науковці розповіли, який напій потрібно регулярно вживати, щоб не мати проблем зі здоров'ям, а також позбуватись стресу та втоми. Ви здивуєтесь!

Британські учені з Університету Оксфорд Брук провели ряд досліджень та дійшли до висновку, що какао корисне не лише для дітей. Виявилось, що цей напій допомагає людям, які страждають від неврологічних проблем і навіть розсіяного склерозу.

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Річ у тому, що какао-боби містять ледь не чарівну речовину – флавоноїди.

"Флавоноїди – це абсолютно дивовижні біологічно активні речовини, які мають протизапальний ефект, а також допомагають захиститись від небезпечних аутоімунних реакцій", – наголошують медики.

Дослідження, яке тривало упродовж 6 тижнів, показало, що регулярне вживання какао допомагає покращити здоров'я, позбутись хронічної втоми, а також підняти настрій.

Какао дозволяє позбутись стресу

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