Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Не алкоголь: цей напій допомагає позбутись хронічної втоми

  • 29
Какао покращує самопочуття - фото 1
Какао покращує самопочуття

Науковці розповіли, який напій потрібно регулярно вживати, щоб не мати проблем зі здоров'ям, а також позбуватись стресу та втоми. Ви здивуєтесь!

Британські учені з Університету Оксфорд Брук провели ряд досліджень та дійшли до висновку, що какао корисне не лише для дітей. Виявилось, що цей напій допомагає людям, які страждають від неврологічних проблем і навіть розсіяного склерозу.

І ще: Дієтологи розповіли, чим корисні варені овочі

Річ у тому, що какао-боби містять ледь не чарівну речовину – флавоноїди.

"Флавоноїди це абсолютно дивовижні біологічно активні речовини, які мають протизапальний ефект, а також допомагають захиститись від небезпечних аутоімунних реакцій", – наголошують медики.

Дослідження, яке тривало упродовж 6 тижнів, показало, що регулярне вживання какао допомагає покращити здоров'я, позбутись хронічної втоми, а також підняти настрій.

Какао дозволяє позбутись стресу - фото 314945
Какао дозволяє позбутись стресу

Читайте також: Фахівці розповіли, чому чоловікам потрібно регулярно їсти шпинат

Джерело: newsyou.info
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 3714
Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
  • 12 березня, 19:21
  • 1962
ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?
  • 15 березня, 12:05
  • 803
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа