Згадати все: 5 книг, які увімкнуть мозок

Книжки цього огляду – документальні, наукові та художні свідчення про події в Україні, які насправді змінили світ. Від давніх часів до нашого сьогодення – згадки, свідоцтва і аналітика, тобто те, що допоможе правильно зрозуміти історію і себе.

"Втеча від свободи", Еріх Фромм

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)

Автор цієї книжки розкриває перед читачем саму суть свободи, чим вона є для сучасної особистості. Адже основоположник психоаналізу Зиґмунд Фройд говорив: "Більшість людей насправді не хочуть свободи, тому що вона передбачає відповідальність, а відповідальність лякає людей". То, можливо, втеча від свободи цілком прийнятна для більшості? І чи існує зв’язок між авторитарними режимами та втечею від свободи?

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Як пояснити той факт, що деякі люди добровільно відмовляються від незалежності, віддаючи перевагу рабству й обираючи конформізм? Чому свобода може спричиняти почуття самотності, страху та безсилля? І чи справді свобода має дві форми – хорошу й погану? Еріх Фромм розглядає феномен свободи та відповідає на ці одвічні питання.

"Загублене царство. Історія "Русского мира" з 1470 року до сьогодні", Сергій Плохій

(Х.: Фоліо, 2019)

Детально розглядаючи історію українського та російського народів, автор цієї книжки – професійний історик, один із ведучих спеціалістів в галузі історіографії та історії Східної Європи – доводить, що коріння цього конфлікту заховано в самому процесі становлення Росії як держави. Та й саме піднесення як російської держави, так і російської нації, її великодержавний статус м все це трималося на Україні, якій треба було бути окремою, але невіддільною частиною Росії.

Багато хто в Кремлі та за його межами у виході України з-під впливу Росії побачив атаку на саму Росію. Чи належать до російської нації в її етнічному та культурному розумінні тільки етнічні росіяни, як ті, що живуть в Російській Федерації, так і за її межами, чи входять до її складу також братні східнослов'янські народи – українці та білоруси?

Це і є ключовим питанням для російської еліти та для широкого російського загалу в цьому процесі нового пошуку себе та своєї нації як такої в пострадянському світі. Це і є ключовим питанням дослідження, яке ми провели в цій книзі". Загалом ця праця стала відгуком автора, на російсько-український конфлікт, що розгорівся 2014 року.

"Іменем сонця. Нотатки Семена Паливоди", Юрій Сорока

(Х.: Фоліо, 2019)

Це другий роман цього автора з серії "Нотатки Семена Паливоди". Цього разу засніжені Товтри здригнулись від жорстокості таємничого вбивці, який не просто вбиває, а… розтинає тіла. Важкий, смертельний жах видерся на простори Поділля з невідомих пекельних глибин, і його не змогли зупинити навіть мури. Цей жах заповз на вулички Кам’янця, стиснув його в холодних обіймах й відібрав спокій у городян.

Але, на щастя жителів фортеці та місцевого каштеляна, у них є останній козир – вже знайомий читачам з роману "Куля для вовкулаки" колишній курінний отаман Запорізької Січі, найкращий спеціаліст з розкриття злочинів в Україні Семен Ольховський-Паливода. Разом зі своїм вірним товаришем Микитою він повинен зупинити страшного вбивцю.

"Як козаки Україну боронили", Юрій Мицик, Сергій Плохій

(К.: Кліо, 2018)

Книжка містить захопливу науково-популярну розповідь про виникнення українського козацтва, його розквіт і занепад. Характеризуються звичаї козацтва, його військове мистецтво, релігійне життя, побут, устрій і функції Запорозької Січі, боротьба з зовнішніми ворогами, внесок козацтва в культуру українського народу.

Також висвітлюється вплив традицій козацтва на ментальність і суспільно-політичне життя сучасних українців. "Героїчні традиції Київської Русі, – нагадує автор, – продовжувалися у житті тих князівств, яким вдалося вберегти свою незалежність". І про це нам усім – вже сьогодні – слід пам'ятати.

"Майдан. Дневник 2013-2014", Наталья Герасименко

(К.: Каяла, 2020)

Ця книга – данина пам'яті всім загиблим на Майдані і Війні, яка триває. По суті, документальне свідчення про події, які вплинули на хід історії не тільки України, але й усього світу – важливий документ епохи, в якому нічого ані виправити, ані підправити, як це буває у пізніших спогадах. Авторка вела щоденник, в якому живі записи і малюнки день за днем відтворюють історію того трагічного періоду життя нашої країни. При цьому ще більш вражаюче виглядають несподівані пророцтва.

"Запустили свои "технологии". Уже вырисовывается сценарий, – натравить "брата на брата", пролить кровь, навести порядок. Под шумок, Янукович смоется от народного гнева в Россию и подпишет с ними Таможенный союз.. После студии, если будут силы, пойду на Майдан".

Оже, Майдан, Український Дім, Одеса, АТО – авторка знову нагадує нам про ці вікопомні події в історії України. "Опять сны про АТО. Хорошо хоть, что утром всё забыла. Показала Люде картинку, где я сражаюсь с драконами. Она сказала: "Рисуй, может быть поможет!". Вот, нарисовала две картинки, как я душу и давлю "гадину". Смерть ворогам!" Обов'язково допоможе, якщо кожен буде змагатися з "драконами", чи не так?

Ігор Бондар-Терещенко

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