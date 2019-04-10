Зеленський назвав перші 10 рішень у разі перемоги на виборах

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський озвучив свої перші рішення та призначення у разі перемоги. Дізнайтеся, що ж планує зробити лідер Кварталу 95 на посаді глави держави.

Перші десять рішень Зеленського як президента озвучив ідеолог його передвиборної кампанії Руслан Стефанчук та експерт штабу з економічних питань Данило Гетманцев.

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Ось що зробить Володимир Зеленський в першу чергу, якщо переможе:

Запросить Великобританію і США в нормандський формат. Команда Зеленського готує візити до канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і президента США Дональда Трампа. При цьому кандидат готовий до прямих переговорів із Росією за участю міжнародних партнерів, а з бойовиками "ЛНР" і "ДНР" перемовин не буде. Також він обіцяє вивести з переговорного процесу Віктора Медведчука. Усуне "конкуренцію" між Міноборони і Генштабом. Прикладів "конкуренції" в ЗЕ-команді не назвали, мовляв, це військове питання. Призначить чесних суддів Вищого антикорупційного суду. Зеленський довіряє результатам конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів. Запропонує Верховній Раді ухвалити закон про медіацію. Кандадат вважає, що у людини повинен бути вибір: йти в суд чи використати альтернативний спосіб вирішення спору. Внесе у Раду економічний блок законопроектів: п'ятивідсоткова податкова амністія з 2020 року, податок на виведений капітал і Служба фінансових розслідувань. Водночас Зеленський попросить парламент ратифікувати конвенцію MCAA про міжнародний обмін податковою інформацією – це дозволить автоматично дізнаватися про рахунки й компанії громадян України за кордоном. Внесе кандидатури голів Міноборони, МЗС, СБУ та ГПУ. Їхні імена стануть відомі до 19 квітня. Неофіційно виданню "Liga.net" озвучили таких майбутніх очільників відомств: МЗС – екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, ГПУ – екс-прокурор США Марта Борщ чи екс-голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші, СБУ – Ігор Смешко. Попросить парламент ухвалити пакет законопроектів про народовладдя, щоб врегулювати питання загальнонаціонального та місцевих референдумів, петицій; а також відкликання нардепів та імпічменту президента. Проведе аудит держави, створивши консультативний орган з експертів, які проведуть аудит впродовж 3-4 місяців. Це нібито потрібно для того, щоб Зеленський зрозумів, що відбувається в країні, що було зроблено і так далі. Впровадить "секретний план" для Верховної Ради. Мовляв, якщо співпраці з депутатами не вийде, будуть інші варіанти, "які багатьох здивують". Про що йдеться – невідомо. Реформує Адміністрацію президента, прибравши так званих "кураторів". Мовляв, АП має виконувати функцію канцелярії й напрацьовувати ідеї. Також в ЗЕ-штабі обіцяють розсекретити список гостей.

"Висновок після зустрічі: ідей багато, але про них не хочуть детально розповідати або вони ще не фіналізовані", – зазначає видання. При цьому експерти не підтримують всі ці нововведення, адже деякі суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Зокрема, за словами спеціаліста відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурси, податкова амністія і податок на виведений капітал – це погані ідеї, які суперечать програмі МВФ. "Податкова амністія може робитися, але не відразу, а як завершальний етап податкової реформи. Також амністія не має торкатися чиновників і депутатів, тому що вони легалізують все, що у них є, і потім ви їм ніколи нічого не пред'явите", – вважає Фурса.

За його словами, зараз це несвоєчасне і небезпечне рішення. Як і податок на виведений капітал, який загрожує збільшити дефіцит бюджету на 50-80 млрд гривень. При цьому Фурса підтримує ідею створення Служби фінансових розслідувань (СФР), наголошуючи на її правильній реалізації.

Військовий експерт Олег Жданов згоден з ідеєю розмежувати повноваження Міноборони та Генштабу, але для втілення цієї ідеї президент мусить звертатися в парламент і подавати законопроект. Щодо розширення нормандського формату, то тут експерти вважають необхідним, щоб цього захотіли самі США і Великобританія.

Політолог Петро Олещук пояснює, що переговори з Росією при міжнародних посередників – це те, чим займався і чинний президент. Єдине, що Росія може скористатися зміною влади в Україні й погодитися на прямі переговори. Експерт також вважає, що Медведчук бере участь в переговорному процесі, тому що цього хоче Росія. Відмова від його послуг, скоріше, залежить від волі Володимира Путіна.

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