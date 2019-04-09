Порошенко – Зеленський: сильні й слабкі сторони кандидатів в одній картинці

Маріупольські підприємці, громадські активісти та волонтери провели SWOT-аналіз кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Дізнайтеся, які сильні та слабкі сторони кандидатів вони виявили!

Після першого туру виборів президента України в мережі не вщухають дискусії, який же кандидат кращий. Прихильники Порошенка та Зеленського наводять свої аргументи, але часто їхні докази більш емоційні, аніж конструктивні.

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Відтак, у Маріуполі вирішили підійти до порівняння кандидатів з холодним розумом та провели SWOT-аналіз. Це – метод стратегічного планування, який часто застосовується в бізнесі для того, щоб оцінити всі плюси і мінуси.

Розшифровується ця абревіатура так:

S trengths – сильні сторони;

trengths – сильні сторони; W eaknesses – слабкі сторони

eaknesses – слабкі сторони O pportunities – можливості;

pportunities – можливості; Threats – загрози.

За словами з еспертів, цей спосіб аналізу допомагає точно оцінити ситуацію, щоб приймати правильні рішення. Ось підсумкова таблиця SWOT від маріупольців:

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