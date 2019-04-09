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Вибори президента України 2019 Гра престолів

Порошенко – Зеленський: сильні й слабкі сторони кандидатів в одній картинці

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Порошенко vs Зеленський - фото 1
Порошенко vs Зеленський

Маріупольські підприємці, громадські активісти та волонтери провели SWOT-аналіз кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Дізнайтеся, які сильні та слабкі сторони кандидатів вони виявили!

Після першого туру виборів президента України в мережі не вщухають дискусії, який же кандидат кращий. Прихильники Порошенка та Зеленського наводять свої аргументи, але часто їхні докази більш емоційні, аніж конструктивні.

Це цікаво: Коли і де дивитися дебати кандидатів у президенти

Відтак, у Маріуполі вирішили підійти до порівняння кандидатів з холодним розумом та провели SWOT-аналіз. Це – метод стратегічного планування, який часто застосовується в бізнесі для того, щоб оцінити всі плюси і мінуси.

Розшифровується ця абревіатура так:

  • Strengths – сильні сторони;
  • Weaknesses – слабкі сторони
  • Opportunities – можливості;
  • Threats – загрози.

За словами з еспертів, цей спосіб аналізу допомагає точно оцінити ситуацію, щоб приймати правильні рішення. Ось підсумкова таблиця SWOT від маріупольців:

Переваги й недоліки Зеленського й Порошенка - фото 319953а

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Джерело: 0629
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