Коли і де дивитися дебати кандидатів: рішення Суспільного та ЦВК

Національна суспільна телерадіокомпанія (Суспільне) та Центральна виборча комісія (ЦВК) визначили остаточні деталі проведення дебатів між кандидатами на пост президента України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Отож, дебати кандидатів повинні відбутися 19 квітня о 20:00 в студії Суспільного мовника, а після цього Зеленський і Порошенко зможуть продовжити обговорення у ток-шоу, але не за державний кошт. Таке остаточне рішення озвучили голова ЦВК Тетяна Сліпачук та голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

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Як наголосила голова ЦВК, теледебати за Законом "Про вибори Президента України" регулюються ст. 62 й проводяться Суспільним мовником коштом державного бюджету. Відтак, ці дебати мають відповідати таким умовам:

Проводити їх має незаангажована компанія – НСТУ

Доступ до трансляції повинні мати всі телерадіокомпанії

Чітка структура: вступ та конкретний час на запитання й відповіді

Неприпустимість агітаційної символіки у студії

Ведучий є лише модератором.

Зураб Аласанія підкреслив, що Суспільне готове до проведення дебатів саме у такому "строгому форматі", а "після цього може надати кандидатам час для більш вільного (спілкування) поза межами офіційних дебатів і державних же коштів".

Готові на офіційні дебати 19 квітня о 20 годині протягом однієї години, а після того – будь-який час і будь-який формат, – сказав Аласанія.

Якщо кандидати не з'являться на офіційні дебати, то в ефірі Суспільного транслюватимуть нейтральний контент про "звіряток".

На проведення дебатів передбачено понад 5,7 мільйона гривень (без ПДВ).

Щодо можливих дебатів на НСК "Олімпійський" у Центральній виборчій комісії зазначили: такі заходи є формою передвиборчої агітації, що регулюється ст. 58 Закону "Про вибори Президента України" й не заміняють національних теледебатів у студії Суспільного мовника. При цьому кандидати мають право проводити такі заходи самостійно за власним бажанням і за власні кошти.

Суспільний мовник готовий транслювати дебати зі стадіону, проте, за законом, за це мають заплатити самі кандидати. Однак керівник НСТУ вважає малоймовірним проведення дебатів 19 квітня спочатку на НСК "Олімпійський" о 19:00, а потім у студії "Суспільного" о 20:00.

Отож, 19 квітня ми побачимо в ефірі або дебати, або звірят.

Дата дебатів Порошенко vs Зеленський: 19.04.2019

19.04.2019 Місце: НСК "Олімпійський" / студія Суспільного

НСК "Олімпійський" / студія Суспільного Коли дивитися онлайн дебати : 19:00 / 20:00

: 19:00 / 20:00 На якому каналі: UA: Перший

Порошенко vs Зеленський

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