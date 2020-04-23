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Зберігайте спокій: 5 книг, які допоможуть вирішити проблеми
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У Всесвітній день книги пропонуємо добірку книг, автори яких пропонують розв'язання найболючіших проблем на роботі та в повсякденному житті. Засвоївши їх поради, ви дізнаєтесь, як створити ідеальну атмосферу для себе, знайти час на важливе і правильно налаштувати мозок.
"Зберігайте спокій. Щоденна інструкція з вирішення проблем", Раян Голідей, Стівен Генсільман
(К.: Наш Формат, 2019)
Ця книжка змусить по-іншому поглянути на реальність, яка вас оточує, а також навчить підходити до вирішення будь-яких проблем із самовладанням та мудрістю. По суті, незамінне чтиво для того, хто шукає дієві поради, як позбутися відчуття стресу та спокійно сприймати кризові ситуації та повсякденні негаразди. Адже існують речі, які можемо змінити, і такі, що ні.
Згадати все: 5 книг, які увімкнуть мозок
Наприклад, хоч би як сильно ми сварилися з представником авіакомпанії, яка скасувала рейс через погодні умови, це не зупинить шторм. Хоч би як ви нервувалися в заторі, ви не поїдете швидше. Ви не примусите техніку не ламатися в найневдаліший момент, не станете нижчим або вищим, не народитеся в іншій країні. Але нервуючись через те, що не змінити, ми витрачаємо сили, ресурси й час, які могли би спрямувати на те, на що справді можемо вплинути.
"Безжальні: від хорошого до нестримного", Тім Ґровер
(К.: Yakaboo Publishing, 2020)
Автор цієї книжки на пальцях пояснює, як діяти, аби вас у житті ніщо не спинило. Ви продовжуватимете рухатися коли всі здадуться, ви розквітатимете під тиском і ніколи не дозволите емоціям знесилити вас. Автор розповість про ключові риси, спільні для найпотужніших чемпіонів спорту та бізнесу. Ця книжка навчить вас довіряти власним інстинктам і входити в непереможний стан свідомості. Ви навчитеся контролювати себе й команду і пристосовуватися до кожної ситуації, знаходити слабинки супротивника й ефективно атакувати.
Сповнена досі не оприлюднених історій про видатних спортсменів сучасності, ця книжка покаже вам, як навіть чемпіони стають ще кращими. І ви теж зможете. "Дивіться, я не психолог, не психіатр або соціальний працівник, – попереджає автор. – Я не сидів десятиліттями у кабінеті, збираючи, досліджуючи та аналізуючи дані, пописуючи статті про теорії досконалості та продуктивності. Та гарантую, що все у цій книзі ґрунтується на безпосередньому знайомстві з найпродуктивнішими в цьому світі людьми. Я прекрасно розумію, як вони думають, як навчаються, як досягають успіху та програють… і, врешті, що змушує їх бути безжальними".
"Великий потенціал. Припиніть гонитву за успіхом й отримайте більше щастя і гараздів", Шон Ейкор
(К.: КМ-Букс, 2019)
У цій книжці нам демонструють, як відкрити приховані джерела потенціалу в собі та своєму оточенні. Оскільки у світі, де панує конкуренція та індивідуальні досягнення, ми вимірюємо та втілюємо свій потенціал у зовсім неправильний спосіб, намагаючись досягнути успіху, зокрема й за рахунок невдач інших, ми не тільки обмежуємо наш потенціал. Таким чином, постійна боротьба напружує і виснажує нас.
Натомість автор цієї книжки, спираючись на свої дослідження, проведені в 50 країнах, пояснює, що торування шляху до успіху і щастя – це не спортивні змагання. Навіть більше, успіх і щастя майже повністю залежать від нашої здатності контактувати і взаємодіяти з іншими людьми, навчатися одне в одного. Таким чином, коли ми допомагаємо іншим стати кращими, ми самі розвиваємось, розширюємо межі своїх можливостей, підвищуємо свій потенціал. Саме у такий спосіб автор пропонує торувати новий шлях до процвітання в сучасному світі.
"Не бійтесь боятися", Крістен Улмер
(К.: Книголав, 2019)
Ця книжка від найкращої екстремальної лижниці світу здатна перевернути ваше уявлення про найменш досліджену людську емоцію. Оскільки страх – це глибоко недооцінена емоція, то є сенс спробувати потоваришувати з ним, навчившись використовувати на благо. Тому посібник "Не бійтеся боятися" повністю підтверджує свою назву – вчить не лише приймати свої страхи, але й правильно на них реагувати, визначати їхню причину та викорінювати її зі свого життя.
Адже наш справжній ворог – не страх, а те, що його викликає. "Чи знаєте ви, що ваші стосунки зі Страхом є найважливішими взаєминами у вашому житті? – нагадує авторка. – Бо це ваші стосунки з самими собою. Страх – це наріжний камінь вашої особистості, без нього ви були б недосконалі. Тож припинімо воювати зі Страхом і почнімо будувати з ним справжні, чесні стосунки".
"25 ключових моделей управління", Ґербен ван ден Берґ, Пол Пітерсма
(Х.: Фабула, 2020)
Автори цієї книжки недаремно вважають, що широкий спектр запропонованих моделей управління може збити з пантелику, адже зазвичай у бізнесі користуються лише кількома відомими моделями. А як щодо решти? Чи відомі вони? І якщо так, то чому ж ми не знаємо про способи їх практичного застосування? Тож нам пропонують опис кожної моделі, а потім пояснюють, чому й коли її використовувати, що вона робить і на які питання допомагає відповісти.
Як бачимо, книжка орієнтована передовсім на те, щоб висвітлити 25 найпопулярніших моделей управління, а не дати рецепт "хорошого" управління та організації. При цьому мова про те, як спростити та візуалізувати реальність, щоб можна було обговорювати питання, послуговуючись "спільною мовою" і розв'язуючи їх правильно та швидко.
"Використовуйте запропоновані моделі розумно, з урахуванням конкретного контексту, – тим не менш, застерігають автори, – оскільки структурування реальності надзвичайно відрізняється від управління реальністю".
Ігор Бондар-Терещенко
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