Засновник Alibaba Джек Ма їде до України: коли та чому

Цього тижня до України завітає засновник китайського гіганта онлайнової торгівлі Alibaba Джек Ма. Це буде перший візит китайського підприємця та мільярдера до нашої країни.

Джек Ма – один зі спікерів Київського міжнародного економічного форуму, який пройде 8-9 листопада у столиці.

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У виданні Liga.net стверджують, що сам Ма пробуде в Україні лише кілька годин. Візит мільярдера пов'язаний винятково з виступом на конференції, після чого він покине нашу країну.

Також відомо, що згідно з розкладом, виступ Джека Ма запланований на 10:00. Втім, подробиць про теми конференції наразі немає, тому ми не знаємо, про що ж розповідатиме засновник Alibaba.

Джек Ма виступить на конференції в Україні / gettyimages

Ми ж нагадаємо, що 10 вересня, у день свого 55-річчя, Джек Ма пішов у відставку. Про свій крок Ма публічно оголосив ще минулого року. На посаді голови його змінив генеральний директор компанії Деніел Чжан.

Раніше ми писали про те, що Джек Ма, коли ще був главою Alibaba, закликав своїх підлеглих займатися сексом по шість разів на тиждень. На зустрічі Ali Day, присвяченій парам, сформованим серед співробітників компанії, Джек Ма переробив свій принцип "996" на "669". Концепція "996" передбачає роботу з 9 ранку до 9 вечора шість днів на тиждень. Новий девіз розшифровується як "шість разів за шість днів", а 9 китайською за звучанням нагадує слово long ("довго").

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