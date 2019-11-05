На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Засновник Alibaba Джек Ма їде до України: коли та чому
-
- 34
Цього тижня до України завітає засновник китайського гіганта онлайнової торгівлі Alibaba Джек Ма. Це буде перший візит китайського підприємця та мільярдера до нашої країни.
Джек Ма – один зі спікерів Київського міжнародного економічного форуму, який пройде 8-9 листопада у столиці.
Це цікаво: Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
У виданні Liga.net стверджують, що сам Ма пробуде в Україні лише кілька годин. Візит мільярдера пов'язаний винятково з виступом на конференції, після чого він покине нашу країну.
Також відомо, що згідно з розкладом, виступ Джека Ма запланований на 10:00. Втім, подробиць про теми конференції наразі немає, тому ми не знаємо, про що ж розповідатиме засновник Alibaba.
Ми ж нагадаємо, що 10 вересня, у день свого 55-річчя, Джек Ма пішов у відставку. Про свій крок Ма публічно оголосив ще минулого року. На посаді голови його змінив генеральний директор компанії Деніел Чжан.
Раніше ми писали про те, що Джек Ма, коли ще був главою Alibaba, закликав своїх підлеглих займатися сексом по шість разів на тиждень. На зустрічі Ali Day, присвяченій парам, сформованим серед співробітників компанії, Джек Ма переробив свій принцип "996" на "669". Концепція "996" передбачає роботу з 9 ранку до 9 вечора шість днів на тиждень. Новий девіз розшифровується як "шість разів за шість днів", а 9 китайською за звучанням нагадує слово long ("довго").
Читайте також: Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
-
12:4920 розбитих авто: дивіться круту рекламу PlayStation 4, яку зняли в Києві
-
12:23Смартфон на зап'ясті: представлено смарт-годинник Xiaomi Mi Watch
-
12:11Мале карпатське кільце: в Україні побудують нове шосе, як з'єднає 3 області
-
11:48Представлено Xiaomi CC9 Pro: технічні характеристики й огляд нового смартфона
-
11:34Привітання з Днем ангела Дмитра 2019: вірші, смс і проза з іменинами
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:23Нову Skoda Octavia вперше показали на офіційному відео
-
10:54Засновник Alibaba Джек Ма їде до України: коли та чому
-
10:22Тарантіно назвав улюблений фільм 2019 року, і він дуже моторошний
-
10:00Корисні поради для водіїв: як позбутися від запаху в салоні
-
09:52Плеяда: дивіться тизер серіалу про першу культурну революцію України
-
09:24Максимум бадьорості: ці продукти можуть замінити ранкову каву
-
08:53Водії оцінять: підліток з Пенсильванії вирішив проблему "сліпих" зон
-
08:23У мережі з'явилися зображення першого смарт-годинника OnePlus
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:59У Беверлі Хіллз виставили на продаж будинок зі скелетом динозавра: ефектні фото
-
07:30У Литві Запорожець продають за 4 євро
-
07:17Погода в Україні 5 листопада: у яких областях пройдуть дощі
- 04 листопада
-
23:50Чому кіт спить разом з господарем: цікаві пояснення
-
23:41Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка
-
23:24Наречена Холостяка Добриніна засвітила животик у білизні
-
23:14Як спів за кермом впливає на ваше здоров'я
-
22:55Три знаки Зодіаку, які мають сильний магнетизм
-
22:43Найкоротший рейс у світі: що можна встигнути за 47-секундний переліт
-
22:22Ці речі зіпсують навіть ідеальну фігуру
-
12:4920 розбитих авто: дивіться круту рекламу PlayStation 4, яку зняли в Києві
-
10:00Корисні поради для водіїв: як позбутися від запаху в салоні
-
07:17Погода в Україні 5 листопада: у яких областях пройдуть дощі
- 04 листопада
-
23:41Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка
-
20:45Застуда та нежить: головні міфи про самолікування
-
18:0010 крутих гаджетів минулого, про які ви вже забули, але хотіли б і зараз
-
15:15ТЕСТ: Вгадай фільм за еротичною сценою (18+)
-
14:30На замітку водіям: міфи про шиповані шини, в які варто перестати вірити
-
12:15Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
-
07:15Що вам хоче сказати водій, коли показує розчепірену долоню
- 03 листопада
-
23:59Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в одинадцятому прямому ефірі
-
21:55Науковці з'ясували, як пов'язані секс і брехня
-
20:20Власники iPhone набрали кредитів на космічну суму, користуючись Apple Card
-
18:45Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)
-
16:50Як вибрати модний та трендовий чоловічий дощовик
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
12:16Страви з сиру: корисні та смачні рецепти
-
10:00Корисні поради для автомобілістів: як самому очистити фари
-
08:335 причин зробити вранці зарядку
- 02 листопада
-
21:23Гаряча мамка: зірка Фабрики зірок у прозорому боді розбурхала мережу своїми формами
-
19:225 речей, які обов'язково потрібно зробити в барі
-
16:13Як завантажити додаток, який "знає" всі паролі Wi-Fi в аеропортах світу
-
13:00Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram
-
10:00Швидкий лайфхак для водіїв: як перевірити якість бензину без приладів
-
08:1310 корисних і необхідних лайфхаків при застуді