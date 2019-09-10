Засновник Alibaba мільярдер Джек Ма покинув пост глави компанії

Засновник китайського інтернет-ритейлера Alibaba мільярдер Джек Ма покинув пост голови ради директорів. Зробив він це після того, як торів зауважив, що має наміри піти у відставку.

Джек Ма пішов у відставку 10 вересня, у день свого 55-річчя, – рівно через рік після того, як бізнесмен вперше оголосив про наміри покинути пост глави компанії. Тоді він заявляв, що хоче займатися благодійними проектами у сфері освіти.

І ще: Світоліна у ТОП-10 найбагатших спортсменок за версією Forbes

За Джеком Ма залишиться місце у раді директорів. На посаді голови його змінив гендиректор компанії Деніел Чжан. Останній рік Ма передавав йому свої справи, але, як вважають опитані Bloomberg експерти, остаточно від справ бізнесмен не відійде.

Колишній вчитель англійської Джек Ма заснував Alibaba у 1999 році. Зараз це одна з найбільших інтернет-компаній, яка оцінюється у $ 446 млрд.

Наразі він посідає 21 сходинку у Forbes / gettyimages

Статок Ма журнал Forbes оцінює у $ 38,6 мільярда – це 21-й рядок у рейтингу найбагатших людей світу.

Читайте також: Від Йоханссон до Кідман: Forbes назвав найбільш високооплачуваних актрис