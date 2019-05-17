На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Глава Alibaba закликав своїх підлеглих займатися сексом по шість разів на тиждень
-
- 7
Китайський мільярдер і глава Alibaba Group Джек Ма на зустрічі зі співробітниками порекомендував їм займатися сексом шість разів на тиждень. Причому, пояснив таку регулярність він дещо дивно.
На зустрічі Ali Day, присвяченій парам, сформованим серед співробітників компанії, Джек Ма переробив свій принцип "996" на "669".
І ще: Як сон, менший на 16 хвилин, впливає на вашу роботу
Концепція "996" передбачає роботу з 9 ранку до 9 вечора шість днів на тиждень. Новий девіз розшифровується як "шість разів за шість днів", а 9 китайською за звучанням нагадує слово long ("довго").
Також Джек Ма назвав дітей головним KPI (ключовий показник ефективності) шлюбу.
У першу чергу шлюб повинен давати результати. Повинен бути продукт. Який продукт? Діти, - підкреслив мільярдер.
Нагадаємо, що співробітники Alibaba Group давно борються проти 12-годинного робочого дня, який Джек Ма називає їх "благословенням".
Читайте також: Експерти назвали 2 найкращі життєві періоди для творчості
-
21:42Перші тести 5G: швидкість завантаження вражає
-
21:32Вагомі причини полюбити кисіль
-
21:16Глава Alibaba закликав своїх підлеглих займатися сексом по шість разів на тиждень
-
21:0718 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Цей продукт успішно бореться із зайвою вагою
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:42У Зеленського розповіли, як відбуватиметься інавгурація
-
20:26Флагманський Redmi K20 показали на реальній фотографії
-
20:15Стань сексуальним гігантом: ці вправи зроблять тебе богом у ліжку
-
19:55Холостяк 11 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон
-
19:42Медики назвали бюджетний фрукт, який дбає про здоров'я серця
-
19:21Скільки має тривати ідеальна відпустка
-
19:14У Швеції почалися комерційні випробування безпілотної вантажівки
-
18:52Жінка-лицар: фото Брієнни Тарт без обладунків вас здивують
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:42Як ремонтували дороги в древніх Помпеях: цікаве дослідження
-
18:31Уряд Австрії закликав інтернет-користувачів не цілувати корів задля флешмобу
-
18:25Перші подробиці про дизайн Google Pixel 4
-
18:16Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:09Привітання з Днем ангела Ірини 2019: побажання і картинки на іменини
-
18:00Фінал Євробачення 2019: учасники та порядок їхніх виступів 18 травня
-
17:53Київ – у десятці міст з найкрасивішими видами
-
17:43Присіли на чарчину: дослідження назвало націю, яка п'є найбільше
-
17:22Дорофєєва захопила мережу сексуальним образом
-
17:12Представлено ASUS ZenFone 6: круті камери, ціна та характеристики
-
20:15Стань сексуальним гігантом: ці вправи зроблять тебе богом у ліжку
-
18:00Фінал Євробачення 2019: учасники та порядок їхніх виступів 18 травня
-
15:00ТЕСТ: наскільки добре ти розбираєшся в міфології
-
12:15Чоловіча кепка: як вибрати, як носити та з чим поєднувати модний аксесуар
-
08:50Верховна Рада продовжила пільговий період розмитнення євроблях
-
07:14Найстаріший Porsche у світі продадуть на аукціоні
-
00:05Євробачення 2019: результати голосування у другому півфіналі
- 16 травня
-
22:00ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал 16 травня
-
18:21Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
-
16:51Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до Дня вишиванки: колоритні фото
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
07:00Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки
- 15 травня
-
21:50Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених
-
18:25Від цього популярного напою слід відмовитися влітку
-
16:00Цікаві факти про країни світу: правда чи вигадка?
-
13:11Євробачення 2019: прогноз та ставки букмекерів на другий півфінал
-
11:0050-річна Дана Інтернешнл влаштувала ефектне шоу на сцені Євробачення 2019: відео виступу
-
09:29День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята
-
07:15Погода 15 травня: точний прогноз по містах України
-
00:08Євробачення 2019: результати голосування, хто пройшов у фінал
- 14 травня
-
21:51ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал 14 травня
-
16:21ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
-
12:23Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
-
10:23Популярна музика: сучасні пісні за тиждень