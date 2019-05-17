Глава Alibaba закликав своїх підлеглих займатися сексом по шість разів на тиждень

Джек Ма хоче, аби його співробітники займалися частіше сексом / gettyimages

Китайський мільярдер і глава Alibaba Group Джек Ма на зустрічі зі співробітниками порекомендував їм займатися сексом шість разів на тиждень. Причому, пояснив таку регулярність він дещо дивно.

На зустрічі Ali Day, присвяченій парам, сформованим серед співробітників компанії, Джек Ма переробив свій принцип "996" на "669".

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Концепція "996" передбачає роботу з 9 ранку до 9 вечора шість днів на тиждень. Новий девіз розшифровується як "шість разів за шість днів", а 9 китайською за звучанням нагадує слово long ("довго").

Також Джек Ма назвав дітей головним KPI (ключовий показник ефективності) шлюбу.

У першу чергу шлюб повинен давати результати. Повинен бути продукт. Який продукт? Діти, - підкреслив мільярдер.

Нагадаємо, що співробітники Alibaba Group давно борються проти 12-годинного робочого дня, який Джек Ма називає їх "благословенням".

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