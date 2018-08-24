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Заряджає! The Chainsmokers випустили драйвовий трек Save Yourself

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The Chainsmokers випустили трек Save Yourself - фото 1
The Chainsmokers випустили трек Save Yourself / Billboard

Американський ді-джей дует The Chainsmokers вразили шанувальників новою потужною піснею Save Yourself.

Американці The Chainsmokers активно продовжують експериментувати зі стилями, однак новий трек Save Yourself нагадав фанатам початок творчості дуету. Хлопці без зайвих пояснень опублікували новинку на офіційному Youtube-каналі, де за лічені години зібрали понад 167 тисяч переглядів, які продовжують збільшуватися.

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The Chainsmokers - Save Yourself, слухати пісню онлайн:

The Chainsmokers - Save Yourself, текст пісні:

I should have known what I started
You should know where your heart is
But I don't, I won't be a part of
Expectations when I grow up

So call it what you call it
But I just won't be afraid of myself
'cus I know what I got it
I won't give it up just to save myself

1, 2, 3

1, 2, 3

I hit it 'till it's hollow
It's your pride, you should swallow
But I won't, I'm not one to follow
I won't explain all the things I love

So call it what you call it
I'll be the first one to blame myself
'cus I know I get caught up
I won't give it up just to save myself

1, 2, 3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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