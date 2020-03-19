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Залишайтеся вдома: австрійський пілот залишив в небі головне послання 2020 року (відео)
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Сервіс Flightradar24, що відслідковує рух літаків, виявив, що якийсь пілот "написав" в небі над Австрією фразу Stay Home (Залишайтеся вдома). Його послання – черговий заклик до людей дотримуватися самоізоляції, щоб знизити поширення нового коронавірусу.
На сайті Flightradar можна подивитися, як саме пілот виводив літеру за літерою: в цілому процес тривав 24 хвилини. Свій шлях він почав у місті Вінер-Нойштадт і закінчив в Граці, яке розташоване приблизно за 150 кілометрів від початкової точки. "Пензликом" пілота став чотиримісний одномоторний літак Diamond DA40 Diamond Star.
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Раніше схожий випадок стався в Австралії: там анонім закликав мити руки.
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