Як правильно відкидати спинку крісла в літаку, аби уникнути неприємностей

Ніколи не опускайте спинку відразу після того, як сіли в літак

Відкидати спинку крісла в літаку доводилося кожному і неодноразово. Але як це зробити так, аби не викликати обурення пасажира, що сидить позаду вас? Спробуймо розібратися!

Хоча більшість з нас намагаються бути уважними й акуратними, коли відкидають спинку свого крісла під час польоту, є серед авіапасажирів і ті, хто робить це щойно сідає у літак, чим викликає роздратування пасажирів, що сидять позаду.

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За словами експерта з поведінки Джуді Джеймс, здебільшого люди не винні: "Це помилка дизайнерів, які придумали, щоб крісла відкидалися", – заявила вона.

Спеціаліст зазначила, пасажири, які відкидаються назад незабаром після посадки в літак – це той тип людей, які здатні миттєво відключитися від всього, що відбувається навколо і не відчувати абсолютно ніяких емоцій.

"Поки вони відчувають себе в порядку, їм немає діла до сусідів", – резюмує Д. Джеймс.

Експерт з етикету Вільям Хансон заявив, що відкидання сидіння в польоті – невід'ємна частина самого процесу перельоту, тому тим, кому це не подобається, краще не літати.

"Сідайте на корабель, їдьте на машині або подорожуйте бізнес-класом", – рекомендує фахівець.

У рідкісних випадках пасажир попереду не опускає спинку крісла

А взагалі, якщо пасажир хоче відкинути спинку крісла, він повинен дотримуватися двох простих правил. Вони, власне, і допоможуть уникнути будь-якого конфлікту з тим, хто сидить позаду. По-перше, опускати спинку потрібно тільки після прийняття їжі, після того, як посуд прибрали. По-друге, перед цим необхідно завжди попередити людину, що сидить позаду. Вона має знати про ваш намір "відкинутися".

Багато авіакомпаній самостійно намагаються вирішити проблему крісел, що відкидаються. Так, американський перевізник Delta Air Lines обмежила кількість місць, які дозволяють пасажирові опустити спинку. British Airways зовсім прийняла рішення позбутися від таких місць на коротких рейсах. Авіакомпанія Qantas пішла далі всіх і впроваджує крісла Premium Economy, які не просто опускаються назад, а разом з усім кріслом зсуваються вперед і трохи опускаються. Крім того, з заднього боку нові крісла обладнані невеликою виїмкою. Все це дозволяє пасажирові, що сидить ззаду, практично не відчувати дискомфорту від відкидання сидіння своїм сусідом.

А ви відкидаєте крісло під час перельоту?

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