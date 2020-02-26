На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як правильно відкидати спинку крісла в літаку, аби уникнути неприємностей
-
- 23
Відкидати спинку крісла в літаку доводилося кожному і неодноразово. Але як це зробити так, аби не викликати обурення пасажира, що сидить позаду вас? Спробуймо розібратися!
Хоча більшість з нас намагаються бути уважними й акуратними, коли відкидають спинку свого крісла під час польоту, є серед авіапасажирів і ті, хто робить це щойно сідає у літак, чим викликає роздратування пасажирів, що сидять позаду.
Ділимось хитрощами, які дозволять отримати бізнес-клас в літаку без доплати: прості лайфхаки
За словами експерта з поведінки Джуді Джеймс, здебільшого люди не винні: "Це помилка дизайнерів, які придумали, щоб крісла відкидалися", – заявила вона.
Спеціаліст зазначила, пасажири, які відкидаються назад незабаром після посадки в літак – це той тип людей, які здатні миттєво відключитися від всього, що відбувається навколо і не відчувати абсолютно ніяких емоцій.
"Поки вони відчувають себе в порядку, їм немає діла до сусідів", – резюмує Д. Джеймс.
Експерт з етикету Вільям Хансон заявив, що відкидання сидіння в польоті – невід'ємна частина самого процесу перельоту, тому тим, кому це не подобається, краще не літати.
"Сідайте на корабель, їдьте на машині або подорожуйте бізнес-класом", – рекомендує фахівець.
А взагалі, якщо пасажир хоче відкинути спинку крісла, він повинен дотримуватися двох простих правил. Вони, власне, і допоможуть уникнути будь-якого конфлікту з тим, хто сидить позаду. По-перше, опускати спинку потрібно тільки після прийняття їжі, після того, як посуд прибрали. По-друге, перед цим необхідно завжди попередити людину, що сидить позаду. Вона має знати про ваш намір "відкинутися".
Багато авіакомпаній самостійно намагаються вирішити проблему крісел, що відкидаються. Так, американський перевізник Delta Air Lines обмежила кількість місць, які дозволяють пасажирові опустити спинку. British Airways зовсім прийняла рішення позбутися від таких місць на коротких рейсах. Авіакомпанія Qantas пішла далі всіх і впроваджує крісла Premium Economy, які не просто опускаються назад, а разом з усім кріслом зсуваються вперед і трохи опускаються. Крім того, з заднього боку нові крісла обладнані невеликою виїмкою. Все це дозволяє пасажирові, що сидить ззаду, практично не відчувати дискомфорту від відкидання сидіння своїм сусідом.
А ви відкидаєте крісло під час перельоту?
Читайте також: Типові помилки, яких припускаються туристи в Марокко
-
18:17Семирічна дівчинка перемогла на міжнародному турнірі Pokemon Sword and Shield
-
18:00Гороскоп на 27 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Чому не варто гуглити симптоми в інтернеті: відповідь учених
-
17:43Періс Хілтон заявила, що вона – родичка королеви Єлизавети ІІ
-
17:25Їдальня у дорогому будинку збентежила мережу: фотофакт
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:14Чоловіки розповіли, чому жінки перестають їх збуджувати: ви будете вражені
-
17:02Привітання з 8 березня 2020: найкращі побажання жінкам українською
-
16:54Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям
-
16:42Переглянути всі "Форсажі", щоб заробити 900 доларів: Honda запустила крутий конкурс
-
16:27В українських школах зникне предмет "Захист Вітчизни": перші деталі
-
16:13Уперше в мультфільмі Disney і Pixar з'явилась ЛГБТ-героїня
-
16:05Медична маска: чи захищає від хвороб і як правильно використовувати
-
15:56Магія позування та фотошопу: звабливу модель вивели на чисту воду (фото, відео)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:41Як правильно відкидати спинку крісла в літаку, аби уникнути неприємностей
-
15:23Як у Гонконзі боротимуться з економічними наслідками коронавірусу
-
15:15Трансформер, чарівник та єнот: репортер забув відключити фільтри Facebook під час ефіру
-
14:55Сесіль Маклорін Сальвант на Leopolis Jazz: оголошено шостого хедлайнера фестивалю
-
14:55Netflix показав тизер серіалу про першу мільйонерку США
-
14:42Ось чому так дорого: інсайдер назвав вартість ключових компонентів Xiaomi Mi10
-
14:30Для українських водіїв ввели заочні штрафи: що варто знати
-
14:17Угорський музикант створив дитячу пісеньку про алхімію (відео)
-
13:52Як працює закон підлості взимку: відео
-
13:44Проти течії 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
16:05Медична маска: чи захищає від хвороб і як правильно використовувати
-
14:30Для українських водіїв ввели заочні штрафи: що варто знати
-
12:00ТЕСТ: Який млинець тобі потрібно з'їсти на Масляну
-
10:0010 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
-
07:17Погода в Україні 26 лютого: потепління і штормовий вітер
- 25 лютого
-
20:49Як перестати себе накручувати: проста техніка
-
20:15Будь мужиком, казали вони: чоловіча версія звернення, яке підірвало мережу
-
18:22Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
-
16:10Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
-
13:07Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото
-
11:15ТЕСТ: Який вірш Лесі Українки про тебе
-
07:16Погода в Україні 25 лютого: у яких областях пройдуть дощі
- 24 лютого
-
22:23Питання вечора: чи можна займатися сексом у космосі
-
18:21Названі найкращі автомобільні бренди
-
16:00Поради для водіїв: як взяти машину з салону на тест-драйв
-
14:00ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про Масляну
-
12:00Стів Джобс у кіно: найкращі фільми про засновника Apple
-
11:00Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів
-
09:17Голос країни 10 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:23Погода в Україні 24 лютого: зима повертається
- 23 лютого
-
21:1624 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:25Дівчина тижня: розкута екзотична модель Ія Дульсінея, яка показує себе у всій красі (18+)
-
16:50Як коронавірус впливає на моду: захисні маски для обличчя стали стильним трендом
-
14:50Гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
-
11:45GO-A їдуть на Євробачення 2020 від України: біографія гурту-сенсації