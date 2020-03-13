У небі над Сіднеєм з'явився напис, який закликає мити руки

Напис у небі Сіднея зробили за допомогою літака

Коронавірус лякає людей не на жарт. Поки американці бояться купувати пиво Corona, яке, на думку багатьох мешканців цієї країни, стало причиною поширення вірусу, в австралійському Сіднеї люди зняли на відео напис, який закликає усіх не забувати мити руки!

Над австралійським Сіднеєм неподалік затоки Порт Джексон з'явився напис "Мийте руки", зроблений за допомогою літака.

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Це сталося після того, як австралійський уряд закликав громадян уважніше ставитися до особистої гігієни. Ім'я пілота-жартівника, на жаль, невідоме.

Одного заклику недостатньо, тож ми вирішили нагадати вам, як правильно мити руки, аби не підхопити вірусне захворювання.

Як правильно мити руки

Намочіть руки водою (теплою чи холодною)

Нанесіть достатньо мила, щоб воно покривало всю поверхню рук

Помасажуйте руки долоня до долоні

Потріть правою долонею по поверхні лівою руки з переплетеними пальцями, потім зробіть навпаки

Потріть руки долоня об долоню з переплетеними пальцями

Зачепіть пальці й потріть їх

Ретельно помийте великі пальці кожної руки

Зверніть увагу на нігті – там накопичується багато бруду

Потріть долоні пальцями в круговому напрямку (окремо праву та ліву)

Ретельно змийте руки водою

Візьміть рушник одноразового використання та витріть руки

Опісля вимкніть кран рушником та викиньте його у смітник

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