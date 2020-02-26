Як отримати бізнес-клас в літаку без доплати: прості лайфхаки

Попросити поліпшити свій статус в літаку до бізнес-класу можна на стійці реєстрації, перед посадкою і на борту. Всі хитрощі розкриває бортпровідник з більш ніж 5-річним досвідом роботи.

Найкращий спосіб підвищити клас – підійти до стійки реєстрації в самому кінці черги, пояснює бортпровідник. Можливо, через овербукінг зайві місця в останню чергу залишаться якраз в бізнес-класі.

І ще: Опубліковано рейтинг найприбутковіших авіарейсів у світі

Іноді підвищити вас до бізнес-класу на стійці реєстрації може не вийти. Але, якщо ви попросите про це, вони поставлять біля вашого імені позначку, і в разі, якщо звільняться місця, вас пересадять вже безпосередньо в салоні або перед посадкою.

Отримати вільні місця в бізнес-класі більше шансів, якщо ви часто літаєте зі срібним або золотим статусом. Крім того, якщо ви подорожуєте сім'єю, і хтось виявився в іншому класі, обов'язково слід попросити пересадити до вас в бізнес-клас інших родичів. Авіакомпанії майже завжди схвалюють такі пересадки.

Читайте також: Літати на літаках стало безпечніше, ніж будь-коли: цікаве дослідження