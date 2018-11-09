Закони про євробляхи: нові правила розмитнення та штрафи для водіїв

Рада остаточно ухвалила законопроекти про євробляхи. Після того, як їх підпишуть спікер та президент, нові правила набудуть чинності. Дізнайтеся, що ж відтепер зміниться для власників уживаних автівок та чи справді подешевшає розмитнення!

Один із законопроектів передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення автомобілів, який по суті буде зменшений. А от другий – менш приємний для євробляхерів, адже він посилює відповідальність за порушення митних правил, тобто збільшує штрафи.

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Що змінять нові закони про євробляхи

Сама формула розрахунку суми акцизного податку не змінилась:

Базова ставка Х Коефіцієнт двигуна Х Коефіцієнт віку = Сума акцизного податку

Отже, у розрахунку суми акцизу входять три складові – базова ставка, коефіцієнт двигуна, вік авто.

Базова ставка для автівок буде такою: для авто з бензиновим двигуном до 3 000 куб. см – 50 євро, понад 3000 куб см – 100 євро, для авто на дизелі з об'ємом двигуна до 3 500 куб см – 75 євро, понад 3 500 куб см – 150 євро.

Коефіцієнт двигуна розраховуватиметься так: показник об'єму двигуна буде ділитися на 1000.

Коефіцієнт віку – це кількість повних календарних років. Саме скасування цього показника було головною вимогою представників "Авто Євро Сила". Також порівняно з попередньою версією законопроекту нардепи встановили граничний коефіцієнт віку на рівні 15 років. Тобто якщо вік авто становить 16-17 або 20 років, до нього все одно буде застосовуватися віковий коефіцієнт 15.

Ще одне нововведення – встановлюються терміни для пільгового розмитнення євроблях. Так, впродовж 90 днів після набуття чинності закону власники таких автівок зможуть розмитнити його зі знижкою 50% за умови виконання певних умов.

Важливо! Акциз – це лише один з платежів при розмитненні авто. Щоб завезти іномарку в Україну, треба сплатити також ПДВ (20% від вартості авто), ввізне мито (5-10% від вартості) і збір до Пенсійного фонду (3-5%). Разом близько 30% від вартості.

Авто на єврономерах / Едуард Крижанівський

Нові штрафи для євробляхерів-порушників

Другим проектом закону депутати посилили відповідальність за порушення митних правил. Відтепер вводяться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без так званого "грошового забезпечення". Так, нерезидент зможе без грошового забезпечення ввезти в режимі тимчасового ввезення лише одну машину.

Ввезення наступних транспортних засобів передбачає наявність гарантії. Гарантом може виступити фінансова установа, яка візьме на себе зобов'язання сплатити суму всіх митних платежів, якщо авто не буде вивезено.

Особа, яка ввезла в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам чи розукомплектовувати його. Також їй заборонятиметься використання такої машини в підприємницькій діяльності чи для отримання доходу, наприклад, для роботи в таксі.

За порушення встановлених правил передбачено штраф 34 тисячі гривень.

Будь-яка інша особа, яка всупереч встановленим правилам, отримає транзитне або тимчасово ввезене авто у володіння, користування або розпорядження чи використовуватиме таке авто в підприємницькій діяльності, для отримання доходу, також буде оштрафована.

Перша фіксація зазначених порушень працівниками поліції передбачає стягнення з порушника 8,5 тисяч, повторна фіксація – 17 тисяч, позбавлення права керування на 1 рік та оплатне вилучення авто за рахунок порушника.

За недотримання термінів режимів транзиту та тимчасового ввезення, тобто за невивезення авто за межі країни своєчасно, порушники також мають сплатити штрафи, розміри яких будуть залежати від кількості днів перевищення встановлених строків.

За один день протермінування вивезення транзитного авто з порушника буде стягнуто 170 грн, а за три дні відтермінування вивезення тимчасово ввезеної машини – 850 грн. Зайвий місяць перебування такого авто в Україні коштуватиме порушнику 170 тисяч або навіть завершиться конфіскацією транспортного засобу.

Штрафи для євробляхерів-порушників зросли

Крім того, відтепер Нацполіція отримає право перевіряти особу водія авто з іноземною реєстрацією на відповідність особі, яка його ввезла. Якщо за кермом буде інша особа, поліцейський може накласти на водія відповідний штраф і повідомити про порушення правил митницю. Протокол про порушення може бути складений митником за відсутності порушника, і вручений йому під час виїзду з України.

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