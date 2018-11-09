На знак протесту: лідер "євробляхерів" спалив свій Land Rover (відео)

Керівник організації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич підпалив своє авто Land Rover, як знак протесту проти нового закону про розмитнення машин на європейських номерах, який ухвалила Верховна Рада.

Відео з автомобілем, який горить посеред поля, з'явилось у прямому ефірі на сторінці "Авто Євро Сила" у соцмережі Facebook. За 11 годин допис зібрав понад 700 тисяч переглядів та 24 тисячі поширень.

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"Коли я заявив на нашій акції про те, що спалю свій Ленд Ровер, якщо не проголосують нашу правку – це не був популізм чи піар! Це була свідома заява лідера, який розуміє, що для більшості людей, які купили право користування авто на європейській реєстрації за 1500€, дешевше спалити своє авто ніж його купити та розмитнити за прийнятими сьогодні законами! Як лідер громади, який відповідально ставиться до всіх своїх заяв, в знак протесту спалюю своє авто!", – зазначив Олег Ярошевич.

Масовий протест "євробляхерів" розпочався ще 7 листопада, коли вони почали вимагати у депутатів ухвалити закон про зміни до Податкового кодексу з "народними правками". Відзначається, що активісти хотіли забрати з формули нарахування ставки акцизного податку коефіцієнт віку. Однак 8 листопада у Раді ухвалили законопроект про зниження акцизу на розмитнення автомобілів з єврореєстрацією. Відтак зі знижкою у 50% можна буде розмитнити авто упродовж 90 днів.

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